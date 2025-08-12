Affärs- och projektansvarig vattenrening till Geoserve!
2025-08-12
Geoserve är ett svenskt miljöteknikföretag med spetskompetens inom marksanering och vattenrening. Med egna lösningar och mobila reningsanläggningar behandlar vi förorenat vatten direkt på plats - snabbt, flexibelt och hållbart.
Nu söker vi en operativ Affärs- och projektansvarig som vill ta ett övergripande ansvar för våra vattenreningsprojekt och bidra till fortsatt utveckling inom ett av våra mest expansiva affärsområden. Låter det intressant? Välkommen med din ansökan!
Din roll
Som Affärs- och projektansvarig hos oss får du det övergripande ansvaret för våra projekt inom vattenrening. Du projektleder arbetet från offert till färdig anläggning - inklusive planering, teknisk utformning, uppbyggnad, drift och uppföljning. Rollen omfattar även personalansvar, samt samordning av resurser inom teknik, sälj och produktion.
Projekten är utspridda över hela landet, med tyngdpunkt i mellersta Sverige, och omfattar upp till 30 parallella uppdrag. Du ansvarar för projektekonomi, dokumentation, kundkontakt, anbudslämning och koordinering med både interna och externa aktörer. Rollen kombinerar operativt ledarskap med strategiskt utvecklingsarbete - där du också bidrar till förbättringar av våra interna processer och tekniska lösningar.
Hos oss arbetar vi med korta beslutsvägar, stor öppenhet och en gemensam drivkraft att lösa miljöutmaningar för våra kunder. Du blir en del av en kultur där initiativförmåga och ansvarstagande värderas högt - och där du ges stort inflytande över både dina egna projekt och företagets fortsatta tillväxt inom området.
Placering för rollen är i Västerås eller Göteborg.
Om dig
Vi söker dig som är en självgående, handlingskraftig och lösningsorienterad projektledare med erfarenhet av att driva tekniskt komplexa projekt inom exempelvis entreprenader inom mark, miljö, bygg eller industri. Du har relevant ingenjörsutbildning eller motsvarande erfarenhet och är van vid att arbeta med både operativa och strategiska frågor.
Du är trygg i din roll som ledare, strukturerad, kommunikativ och har lätt för att samarbeta med såväl kollegor som kunder, konsulter och leverantörer. Erfarenhet av sanering av förorenad mark och/eller reningsteknik för vatten är meriterande.
Eftersom vi samarbetar med både nationella och internationella aktörer krävs att du behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift. Tjänsten innebär en del resor till våra projekt i fält.
Om Geoserve
Geoserve är ett svenskt miljöteknikföretag med spetskompetens inom marksanering och vattenrening. Vi har kontor i Västerås och Mölndal och driver projekt över hela Sverige för kunder som kommuner, industriföretag, miljökonsulter och statliga verk.
Vi är cirka 20 medarbetare och har en årsomsättning på omkring 100 miljoner kronor. Vår verksamhet omfattar projektledning och entreprenader inom sanering av förorenade områden, vattenrening samt mark- och installationsarbeten på drivmedelsanläggningar. Vi kombinerar lång branscherfarenhet med egen utveckling, tillverkning och innovation - alltid med miljön, säkerheten och kundens behov i fokus.
Geoserve grundades 2012 och ingår sedan 2025 i Renall-koncernen, vilket stärker vårt erbjudande och ger oss möjlighet att växa ytterligare inom hållbar miljöteknik.
Läs mer om oss här:https://www.geoserve.se/
Är du intresserad?
Om du vill veta mer, tveka inte att kontakta Rekryteringskonsult Mia Neander på EISS Rekrytering & Search. Jag svarar gärna på frågor och för en dialog om hur du skulle komma till din rätt på Geoserve.
Sista ansökningsdag är den 10 augusti 2025. Vi genomför löpande urval och tillsättning sker enligt överenskommelse. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningshandlingar via mail, enligt vår integritetspolicy gällande GDPR.
