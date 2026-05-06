Aerodynamikingenjör till bolag inom försvarsindustrin!
Xamera AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-05-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Xamera AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Just nu söker vi en aerodynamikingenjör till ett högteknologiskt bolag inom svensk försvarsindustri i Stockholm. Bolaget arbetar med avancerade system kopplade till JAS 39 Gripen och andra flygburna lösningar, med fokus på utveckling och integration av tekniskt komplexa system med höga krav på prestanda, precision och tillförlitlighet.
Här får du arbeta nära kärnan i utvecklingen i en mindre organisation, med korta beslutsvägar, stor teknisk bredd och goda möjligheter att ta ett helhetsansvar i projekten.
Om rollen
Som aerodynamikingenjör arbetar du med aerodynamisk analys, modellering och verifiering av ett flygande system över ett brett fartområde. Rollen är tekniskt djup och riktar sig till dig som vill kombinera avancerad teoretisk aerodynamik med numeriska beräkningar och praktisk verifiering.
Typiska arbetsuppgifter är:
Aerodynamisk modellering av kropp, vingar och roderytor, inklusive lyftkurvor, motstånd, stabilitet och styrmoment över hela fartområdet
CFD-validering av analytiska modeller
Stöd vid design av vindtunnelförsök och korrelering mot beräkningsmodeller
Bidra till felbudget- och CEP-analys med avseende på aerodynamisk osäkerhet
Vi söker dig som
Har en stark teoretisk grund inom aerodynamik, trivs nära verkliga tillämpningar och vill bidra direkt till utvecklingen av avancerade flygande system inom svensk försvarsindustri.Publiceringsdatum2026-05-06Kvalifikationer
Civilingenjörsexamen eller högre inom flygteknik, tillämpad mekanik eller likvärdig inriktning
3-5 års relevant erfarenhet av aerodynamisk analys av flygande system (t.ex. UAV, missiler, styrd ammunition eller liknande)
God förståelse för transsonisk aerodynamik och kompressibilitetseffekter
Erfarenhet av CFD-verktyg (t.ex. OpenFOAM, ANSYS Fluent, STAR-CCM+ eller liknande)
Förmåga att arbeta med analytiska modeller parallellt med numeriska lösningar, där du förstår den underliggande fysiken och begränsningarna i metoderna
Flytande svenska och god engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet från svensk försvarsindustri eller annan säkerhetskritisk verksamhet
Erfarenhet av vindtunnelprovning, inklusive planering, instrumentering, genomförande och dataanalys
Erfarenhet av modellering kopplad till styrsystem eller ballistik, exempelvis CEP-analys, träffbild eller styrningsprestanda
Erfarenhet av att arbeta i tvärfunktionella team tillsammans med system-, styr- eller verkan-ingenjörer
Praktisk information
Tjänsten är säkerhetsklassad och kräver att du genomgår och godkänns i säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagstiftning.
Tjänsten är på heltid med marknadsmässig lön och är placerad vid bolagets lokaler i Stockholm.
Tillträde sker enligt överenskommelse och urval samt intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vägen in via Xamera
Du inleder din anställning som konsult via Xamera under cirka 6 månader. Under den perioden arbetar du på plats hos bolaget i rollen som aerodynamikingenjör och får en trygg och strukturerad start, med löpande avstämningar och stöd från oss på Xamera.
Målsättningen är att du efter denna period går över i en tillsvidareanställning direkt hos bolaget, under förutsättning att samarbetet fungerar bra för alla parter. Att starta via Xamera innebär en tydlig väg in i en kvalificerad roll och en planerad övergång till fast anställning hos kund.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Mikaela Magnusson E-postadress: mikaela.magnusson@xamera.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7583287-1985499". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Xamera AB
(org.nr 556935-6735), https://jobb.xamera.se
Funckens gränd 1 (visa karta
)
111 27 STOCKHOLM Arbetsplats
Xamera Jobbnummer
9896005