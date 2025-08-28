Advokatfirman Ottosson & Pakas söker advokat eller biträdande jurist
2025-08-28
Advokatfirman Ottosson & Pakas är en humanjuridisk advokatbyrå. Vi inriktar oss huvudsakligen på brottmål men åtar oss även uppdrag inom familjerätt, migration och tvistemål. Byrån har sitt huvudkontor vid Kungsportsplatsen i Göteborg och har mottagningskontor i ett antal orter i västra Sverige.
Byrån består idag av två advokater, två biträdande jurister och en sekreterare. Vi söker nu en eller två nya medarbetare för anställning.
Vårt arbetssätt är modernt och till stor del digitalt. Vi strävar efter att vara en schysst arbetsplats där det är en självklarhet att vi stöttar varandra i jobbet och att våra anställda har en bra balans mellan yrkesliv och privatliv.
Om dig
Vi söker dig som antingen är advokat eller som har minst ett års erfarenhet av arbete som biträdande jurist på advokatbyrå, alternativt har fullgjort notarietjänstgöring. Utöver det är det en förutsättning för tjänsten att du har ett intresse för brottmål och annan humanjuridik samt att du har god förmåga att bemöta människor som befinner sig i en utsatt situation.
Du är välkommen med din ansökan bestående av personligt brev, CV, betyg från juristutbildningen samt andra relevanta betyg och intyg. Intervjuer kommer att ske löpande så skicka gärna in din ansökan till oss så snart som möjligt!
Ansökan skickas till info@advokatfirmanop.se
Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
