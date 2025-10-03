Advokatbyrån Kaiding söker praktikanter till Umeå och Piteå VT2026
Advokatbyrån Kaiding AB
2025-10-03
Söker du praktikplats för vårterminen 2026?
Är du juriststudent och vill göra din praktik på en advokatbyrå där du får arbeta nära erfarna och engagerade kollegor?
Då kan du vara den vi söker.
Vi söker just nu praktikanter till våra kontor i Umeå och Piteå för vårterminen 2026.Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Som fullservicebyrå kan vi erbjuda dig som praktikant möjlighet att få en god inblick i flera rättsområden. Som praktikant blir du en del av vårt löpande arbete och får följa advokater och biträdande jurister i deras ärenden. Du kommer att få insyn i olika delar av verksamheten och möjlighet att bidra i flera typer av uppdrag.
Om du skriver din praktikuppsats under perioden får du naturligtvis utrymme att arbeta med den inom ramen för praktiken.
Vilka är vi?
Advokatbyrån Kaiding grundades 1956. Idag är vi Norrlands största advokatbyrå med ca 60 medarbetare på 6 orter i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland.
Vi vill också vara Norrlands närmaste advokatbyrå. Med lokal närvaro och god kännedom om människor, näringsliv och företagande där advokatbyrån är etablerad erbjuder vi specialiserad juridisk rådgivning inom de flesta rättsområden.
Även om vi har en stark förankring i Norrland biträder vi löpande klienter både lokalt, nationellt och internationellt. Tack vare våra kompetenta medarbetare är vi marknadsledande på våra verksamhetsorter.
Vem är du?
Vi söker dig som vill uppleva advokatyrket på riktigt och lära känna både oss och vår verksamhet. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. Vi uppskattar driv, ansvarstagande och ett lösningsorienterat sätt att arbeta.
Vidare ser vi att du är duktig på att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska, och ha lätt för att samarbeta och skapa goda relationer.
Vi värdesätter mångfald
Vi tror att våra olikheter stärker oss och bidrar till en mer innovativ och dynamisk arbetsmiljö. Oavsett din bakgrund, erfarenhet eller perspektiv är du varmt välkommen att söka till oss. Vi strävar efter att skapa en arbetsplats där alla känner sig respekterade, inkluderade och får möjlighet att bidra till vår gemensamma framgång. Ersättning
