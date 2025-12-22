Advokat eller biträdande jurist med inriktning hästjuridik
Centrumadvokaterna Syd AB / Juristjobb / Olofström Visa alla juristjobb i Olofström
2025-12-22
, Bromölla
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centrumadvokaterna Syd AB i Olofström
, Bromölla
, Växjö
eller i hela Sverige
Vi har en delägare som arbetat specialiserat mot hästjuridik som inom några år planerar att gå i pension och nu söker vi en efterträdare. Om du är rätt person kan det finnas möjligheter till framtida delägarskap i samband med att vår specialist inom hästar väljer att pensionera sig eller trappa ner.
Vi lägger stor vikt vid att du har goda kunskaper i köprätt och avtalsrätt samt att du har ett genuint intresser för häst. Du kan inte räkna med att uteslutande få arbeta med dessa frågor, speciellt inte inledningsvis, men på sikt kommer en stor del av arbetet att vara inriktad på hästjuridiken. Inom området hästjuridik ingår att arbeta förebyggande t.ex. med att upprätta olika typer av avtal runt häst och att biträda klienter när tvist uppstått. Detta innebär både att företräda i förhandlingar med motparter och att biträda i domstol. Vi har hela landet som geografiskt område, så du måste vara beredd på och införstådd med att det ingår resor i arbetet. Du förväntas också dela i de seminarier, webbinarier och andra utbildningar som vi arrangerar.
Vi är öppna för att rätt sökande kan bli placerad på vilket som av våra tre kontor, så ange i ansökan vilket av våra kontor du vill ha din stadigvarande placering på. Vi har kontor i Växjö, Olofström och Bromölla.
Byrån arbetar i övrigt med humanjuridik i vid bemärkelse innefattande allt från LVU/LVM/LPT och migrationsrätt, till vårdnadsmål, målsägandebiträde, särksild företrädare för barn och med försvararuppdrag och en del annat t.ex. arvsrätt, samäganderättsfrågor och hyra/servitut. Du som söker måste vara beredd på att en viss del av din arbetstid också kommer att läggas på dessa arbetsområden, i vart fall inledningsvis.
Vi hoppas att du som söker redan är advokat, men vi kan också anställa en ambitiös och duktig jurist med svensk juristexamen och en stort intresse för hästar.
Vi kommer att göra ett löpande urval och första gallringen sker utifrån det skriftliga materialet och därför är det viktigt att detta är gediget. Vi önskar examensbevis, betyg från juristlinjen, bevis om ev. ytterligare erfarenheter som önskas åberopas, kontaktuppgifter till refereser, uppgift om tidigaste tillträdesdag och lönesanspråk samt uppgift om vilket av våra kontor det finns önskemål om att ha den huvudsakliga placeringen vid. Vi önskar också ett formellt CV.
Vi arbetar efter en modell med grundlön och provision. Debiteringskravet är 1 000 timmar per kalenderår, även om målet är en debitering om 1 300 timmar per år.
Tjänsten förutsätter att du fullt ut behärskar svenska språket i tal och skrift. Om du talar/skriver ytterligare språk är detta meriterande.
Tjänsten förutsätter körkort med b-behörighet och tillgång till bil.
Vi värdesätter sökandens personliga egenskaper högt och du ska dela vårt motto "klienten i Centrum". Vidare anser vi att utbildning är viktigt och alla medarbetare förutsätts delta i såväl intterna som externa utbildningar.
Vi önskar ett långsiktigt samarbete och kan vara beredda att vänta på rätt sökande, liksom att vi kan komma att anställa innan sista ansökningsadagen om rätt sökande dyker upp.
Vid frågor kontakta advokat Eva Johansson som är den som är ansvarig för hästjuridiken idag.
Vi ser framemot många intressanta ansökningar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: eva@centrumadvokaterna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hästjurist". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centrumadvokaterna Syd AB
(org.nr 556639-8441)
Ö Storg 27 (visa karta
)
293 34 OLOFSTRÖM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Advokat/VD/Delägare
Eva Johansson eva@centrumadvokaterna.se 0454301430 Jobbnummer
9661694