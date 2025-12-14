Advokat eller biträdande jurist med erfarenhet
Söker du nya utmaningar och vill arbeta på en växande Advokatbyrå i centrala Stockholm? Sök då tjänsten som Advokat/biträdande jurist hos oss på Advantage Advokatbyrå. Vi söker en advokat eller biträdande jurist med processvana.
Vi söker dig som har Intresse och erfarenhet av process i domstol. För att kunna bli en bra processjurist för våra klienter är det viktigt att du har förmåga att förstå de ekonomiska och tekniska förhållanden som är centrala i tvisten. Du får därför gärna ha en kompletterande utbildning utöver juristexamen/jur.kand. Det är viktigt att du utöver svenska också har en mycket god förmåga att uttrycka dig på engelska i tal och skrift.
För att trivas i rollen som advokat eller biträdande jurist på Advantage Advokatbyrå är det viktigt att du har ett personligt engagemang och god förmåga att självständigt och effektivt driva ditt arbete framåt. Du är bra på att planera och organisera ditt arbete och är angelägen om att nå resultat och deadlines med hög kvalitet i ditt arbete. Du kan se vad som är väsentligt och har en god juridisk metod. Du är prestigelös och trivs med att arbeta med varierande uppdrag inom olika rättsområden och tycker om att utveckla och bibehålla personliga relationer.
Om bolaget
Advantage Advokatbyrå är en allmän praktiserande advokatbyrå som erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning till privatpersoner, företag och föreningar. Vi tillhandahåller tjänster inom flertalet rättsområden. Vi sitter i fina lokaler på Sveavägen mitt i stan. På kontoret är det alltid god stämning och högt i tak, gemenskapen är mycket viktig hos oss varför stor vikt kommer att läggas på att hitta någon som vi tror passar in i gruppen. Vidare information om bolaget finner du på vår hemsida www.advantage.se
Skicka gärna in din ansökan bestående av CV, personligt brev, betyg från juristprogrammet samt andra relevanta betyg och intyg. Då urval och intervjuer kommer att ske löpande ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan skickas till info@advantage.se
Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-01-13
Enbart genom e-post.
