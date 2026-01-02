Adven söker Drift- & Underhållstekniker till Älmhult
2026-01-02
Adven är en ny energikoncern vars gemensamma resa för att bli en ledande aktör inom hållbara energilösningar påbörjades 2020. Tillsammans levererar deras 520 medarbetare fjärrvärme och geoenergi till flertalet olika fastighetstyper samt ånga, värme, kyla och relaterade infrastrukturlösningar till industrier. Med mer än 50 års erfarenhet inom energibranschen driver koncernen idag 350 anläggningar i Norden och Baltikum. Koncernen har en spännande tid framför sig och hoppas du är intresserad av att följa med.
Nu söker Adven:
Drift- & Underhållstekniker
Du kommer att arbeta på våra olika anläggningar i Älmhult och kommer vara delaktig i hela processen från bränslemottaning till leverans av värme till kund. Det ger dig möjlighet att lära dig och vara en viktig del av energiproduktion och distribution.För närvarande består teamet i Älmhult av fyra drift- och underhållstekniker som arbetar under ledning av en drift- och underhållsledare som tillsammans på ett ansvarsfullt sätt sköter drift och underhåll av anläggningarna. Du kommer arbeta både självständigt och tillsammans med dina kollegor.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Drift, tillsyn, rondering, styrning och övervakning av produktionsanläggningar
• Planerat och avhjälpande underhåll
• Arbeta enligt de lagar, regler och policyer som berör anläggningarna
Tjänsten är en tillsvidareanställning på dagtid där beredskapstjänstgöring ingår.
Vi söker dig som har relevant teknisk utbildning med inriktning mot drift, underhåll, sjöingenjör eller har motsvarande arbetslivserfarenhet. Erfarenhet av förbränning och ha kännedom om datoriserade styr- och övervakningssystem är meriterande. Starkt meriterande är även erfarenhet inom styr- och regler, instrument eller liknande.
Arbetet kräver att du kan ta emot och förvalta frihet under eget ansvar. Du har ett eget driv och ser vad som behöver göras i den dagliga verksamheten och tar gärna egna initiativ för att utveckla den. God samarbetsförmåga är en självklarhet hos oss. Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper. B-körkort är ett krav.
Då det ingår beredskap i tjänsten vill vi att du bor (eller vill flytta) i nära anslutning till Älmhult.
Varför Adven?
Adven drivs av att ta fram morgondagens energi- och vattenlösningar som främjar företag, människor och miljön. Vi strävar alltid efter att vara en del av lösningen på klimatförändringarna och vill göra skillnad med varje hållbar lösning vi identifierar, bygger och implementerar tillsammans med våra kunder. Du spelar en nyckelroll inom energisektorn hos en arbetsgivare som värnar om sina anställda och erbjuder flera förmåner. För rätt person finns även goda möjligheter att avancera inom företaget på sikt.
Hos Adven erbjuds du:
Att bli del av ett internationellt snabbväxande företag där du utmanas med intressanta och varierande arbetsuppgifter och projekt.
Trygga anställningsvillkor med kollektivavtal
Förmåner i form av bland annat bonus på årslönenSå ansöker du
Välkommen med din ansökan! Eftersom vi tillämpar löpande urval vill vi gärna ha din ansökan snarast.
