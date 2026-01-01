Administratörer till myndighet i Stockholm.
Nu söker vi till konsultuppdrag 2 st administratörer till vår kund som är en myndighet i Stockholm.
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: 19e januari
• Längd: 2026-04-17, eventuellt längre.
Arbetet sker i huvudsak på plats hos kunden.
I denna tjänst kan nedan arbetsuppgifter förekomma;
• sköta administrativa rutiner
• planera och samordna
• arbeta utifrån fastlagda rutiner
• vara ett operativt stöd för verksamheten
• formulera brev, protokoll, dokumentation m.m.
• hantera återkommande arbetsuppgifter (exempelvis kopiering, sortering och posthantering)
• assistera och ge service till en eller flera personer (exempelvis en chef eller en avdelning)
• hantera många kontakter med anställda och allmänhet
• göra enklare beräkningar, sammanställningar och diagram
• göra kalenderbokningar, mötesbokningar
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Du kommer framförallt bistå med diarieföring, expediering av beslut, sammanställning av myndighetsbeslut samt strukturering av annat internt material.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen, behöver du uppfylla nedan kriterier:
• gymnasium eller likvärdig utbildning
• goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• minst ett (1) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
• kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska såväl i tal som skrift.
Om verksamheten
Tycker du att detta är ett uppdrag som kan passa in på dig? Ja då skall du såklart söka tjänsten via länken i annonsen :). Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen! Ersättning
