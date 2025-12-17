Administratörer till myndighet i Stockholm
Är du administratör på jakt efter ett nytt uppdrag? Har du en god känsla för struktur och ordning? Toppen! Då har vi ett spännande uppdrag för dig! Just nu söker vi efter två administratörer till en myndighet i Stockholm.
För att lyckas med just din ansökan, tror vi på ett starkt samarbete som gör att vi på Novare Bemanning bland annat erbjuder dig värde genom karriärsamtal, intervjuträning och välarbetad marknadsföring av din profil under processens gång. Låter detta som en möjlighet för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan redan nu!
Om uppdraget
Vi på Novare är en stolt och godkänd leverantör av det statliga ramavtalet i Sverige. Vi söker nu efter administratörer till en myndighet i Stockholm.
Som administratör hos myndigheten kommer du att tillhöra den operativa enheten. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av diarieföring, expediering samt andra administrativa uppgifter.
Till denna roll söker vi dig som är flexibel, serviceinriktad och opretentiös. Du samarbetar väl i grupp och trivs med självständigt arbete. Du är van att snabbt sätta dig in i nya system och är trygg i att arbeta på engelska. Vidare ser vi att du är positiv, strukturerad och orädd.
Exempel på övergripande arbetsuppgifter
sköta administrativa rutiner
diarieföring
expediering av beslut
sammanställning av myndighetsbeslut
planera och samordna
arbeta utifrån fastlagda rutiner
vara ett operativt stöd för verksamheten
formulera brev, protokoll, dokumentation m.m.
hantera återkommande arbetsuppgifter (exempelvis kopiering, sortering och posthantering).
Krav för tjänsten
gymnasium eller likvärdig utbildning
goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
minst ett (1) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift
kunna tala och förstå engelska.
Uppdragsperiod och omfattning
Uppdraget är på heltid med start 19 januari och pågår tom 2026-04-17, med möjlighet till förlängning till 2026-07-17. Placeringsort är hos myndigheten i Stockholm.
Ansökan
Då urval sker löpande kan tjänsten komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Var därför beredd med din ansökan redan nu. Sista ansökningsdag är 2026-01-12. Du är varmt välkommen!
Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Om du däremot har frågor eller funderingar kring tjänsten så får du gärna kontakta Olivia Campbell Lindén på olivia.campbell@novare.se
Hoppas vi ses!
