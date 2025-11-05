Administratörer till Enheten för administrativt stöd och service
Vi söker två serviceinriktade och flexibla administratörer som trivs i en roll med varierande uppgifter och många kontaktytor.
Hos oss blir du en viktig del av det administrativa teamet på Enheten för administrativt stöd och service, en enhet som leder, utvecklar och samordnar arbetet med förvaltningens administrativa processer, system och systemstöd. Vi ingår i den centrala förvaltningen, som just nu befinner sig i en spännande förändringsfas med målet att stärka samarbete, helhetssyn och förståelse för kärnverksamheten.Dina arbetsuppgifter
Som administratör ger du stöd till chefer och medarbetare, men också till kärnverksamheten. Uppdragen kan variera och omfattar bland annat:
- Stötta chefer i personaladministrativa frågor, såsom anställningar, frånvaro och löneunderlag.
- Hantera inköp, beställningar och fakturor enligt gällande avtal.
- Samordna nätverk för skolornas administratörer och bistå med råd och stöd.
- Ansvara för IT-relaterad administration - telefoni, datorer, abonnemang och behörigheter.
- Hantera och sortera inkommande digitala ärenden. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Har eftergymnasial utbildning som är relevant för tjänsten.
- Har flerårig erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete.
- Har erfarenhet av att vara ett administrativt stöd till chefer.
- Är van att arbeta i olika IT-system (tex Personec, Proceedo, ServiceNow).
- Uttrycker dig mycket väl på svenska, både muntligt och skriftligt.
- Har god digital kompetens.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av personaladministration, inköp och fakturahantering.
- Erfarenhet av IT-relaterad administration tex telefoni eller behörighetshantering. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är uppmärksam i ditt bemötande och strävar efter att vara positiv, hitta lösningar och hjälpa till. Genom att lyssna, visa intresse och respekt kan du arbeta bra med andra och bidra till ett gott samarbete. Förståelsen för det gemensamma uppdraget är viktig, och du arbetar för att det ska bli så bra som möjligt. När saker förändras kan du snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt, och du ser möjligheter i förändringar.
Planering, organisation och prioritering av arbetet är viktiga delar av ditt arbete. Du ser till att arbetet slutförs i tid och följer upp resultatet för att säkerställa att det blir av hög kvalitet. Genom att vara flexibel och anpassningsbar kan du hantera förändringar och utmaningar på ett effektivt sätt.
Vi kommer att arbeta med urval och intervjuer löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Du som söker kommer att få svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
Månadsavlönad Så ansöker du
