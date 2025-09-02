Administratörer inom digitalisering till vår kund i Luleå
Till ett spännande konsultuppdrag söker vi två administratörer som kommer att arbeta med digitalisering. Är du noggrann och ordningssam med ett öga för detaljer och tidigare erfarenhet av administrativt arbete kan detta vara en tjänst för dig.
Ta chansen att få jobba hos en stor arbetsgivare med trevliga kollegor, varmt välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2025-09-02Om tjänsten
Konsultuppdraget är på 50%, 20h per vecka, med start enligt överenskommelse och pågår till 30 september 2026. Det finns ett stort utrymme till distansjobb.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Du kommer att arbeta i ett AI-projekt med hantering av avtal och filer. I ett webbsystem tar du emot, rättar och korrigerar listor som genereras av en AI-robot innan de förs över till nästa system.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Genomförd gymnasieutbildning
• Tidigare erfarenhet av administrativt arbete
• God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska både i tal och skrift
• God datavana
Det är meriterande om du dessutom har vana av arbete i IT-miljöer och/eller med digitala verktyg, något dokumenthanteringssystem eller av arbete där automatisering, digitalisering och AI förekommer.
Vi värdesätter dina personliga egenskaper. För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du som söker är noggrann och detaljorienterad med känsla för struktur. Du är analytiskt lagd och trivs att arbeta självständigt såväl tillsammans med andra. Du besitter också goda kommunikativa egenskaper.
Om verksamheten
Till oss vänder sig många av Sveriges attraktivaste arbetsgivare när de vill rekrytera eller hyra in personal. Med ett brett spann av tjänster, från kontorschefer och kontorsassistenter till chefssekreterare och orderadministratörer, kan vi ge dig stimulerande och utvecklande uppgifter i en miljö som passar dig och dina önskemål.
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård.
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på poolia.se.
Vi genomför säkerhetsintervjuer innan anställning. Ersättning
