Administratör vid avdelningen för anstalt, häkte och frivård
2026-02-04
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Kriminalvården söker nu en administratör till planeringsenheten för anstalt, häkte och frivård, med placering på sektionen för planering för anstalt och häkte. Enheten tillhör avdelningen för anstalt, häkte och frivård tillsammans med Kapacitetsenheten och kriminalvårdens servicecenter. Avdelningen organiserar också kärnverksamheten. Planeringsenheten har ansvar för att inom ramen för myndighetens styr- och uppföljningsmodell och avdelningens uppdrag, utveckla och kontinuerligt säkerställa den nationella ledningen och styrningen av verksamheten vid anstalter, häkten och frivård. Enheten driver, utvecklar och samordnar de forum som behöver finnas internt och externt för att avdelningen ska nå sina mål. Vidare ingår ansvar för att utveckla, förvalta och analysera effekter av kvalitetsledningsstrukturer och kvalitetsarbete. Enheten ansvarar också för den interna samordningen på avdelningen och mellan avdelningar på huvudkontoret.Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
Som administratör kommer du att arbeta med stöd för chefer och medarbetare inom hela avdelningen. Arbetet innebär diarieföring, bevakning av avdelningens myndighets e-postlåda, delta i arbetet rörande såväl avdelningens som enhetens beredningsprocess. Du spelar en viktig roll i avdelningens flöden avseende post, arkiv och ärendehantering. Arbetsuppgifterna innebär ett till stor del självständigt arbete med uppgifter som kräver samordning, handläggning, koordinering och uppföljning.Kvalifikationer
Till rollen som administratör söker vi dig som arbetar bra med andra människor samt relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande samtidigt som du själv tar ansvar för att planera och utföra dina egna arbetsuppgifter med noggrannhet. Du har lätt för att uttrycka dig muntligen och har förmåga att föra din talan väl både i små möten och framför större grupper.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen
* Väl vitsordad och flerårig erfarenhet från liknande tjänster
* Mycket god datorvana
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Eftergymnasial utbildning inom administration eller ekonomi
* Utbildning i Officepaketet
* Erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning, företrädelsevis statlig myndighet
* Erfarenhet av att arbeta i systemen Krita, Platina och Heroma
* Erfarenhet av att aktivt bidra till att utveckla och effektivisera sitt uppdrag
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Ersättning
