Administratör till Vist och Norrberga skolor F-6
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2026-08-06
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Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-08-06Arbetsuppgifter
Vill du vara en nyckelperson i vår skolmiljö och bidra till en välfungerande vardag för elever, personal och vårdnadshavare? Som administratör utgör du ett viktigt administrativt stöd till rektor och övrig personal och du arbetar i nära samarbete med skolans ledning.
En stor del av ditt uppdrag rör personaladministration för våra cirka 70 medarbetare. I systemet Heroma hanterar du anställningar, checklistor, frånvaro och löpande personalärenden i samband med in- och utfasning av personal. En viktig och central del i arbetet är även hantering och bemanning av timvikarier för att säkra den dagliga driften. Du fungerar dessutom som en trygg support som vägleder kollegor i våra olika system.
Du arbetar även löpande med elevadministration i systemen IST och Skola24, vilket inkluderar elevregistrering, närvarohantering och betyg. Utöver detta ansvarar du för skolans diarieföring och arkivering i Ciceron enligt gällande lagstiftning, samt sköter ekonomiadministration, inköp och fakturahantering i Unit4. Allmänt förekommande administrativa uppgifter i skolmiljön ingår också i rollen.
Din arbetsplats
Verksamheten utgörs av två enheter: Vist skola och Norrbergaskolan. Vist skola omfattar årskurserna F-6 med tillhörande fritidshem och Norrberga omfattar årskurserna F-3 inklusive fritidshem. Tillsammans har enheterna cirka 500 elever och närmare 70 medarbetare. Som administratör arbetar du mot båda dessa enheter.
Vår vision är: "En skola där varje elev upplever trygghet, glädje och lärande". Vi arbetar aktivt med att skapa lust i lärandet genom variation, inflytande samt tydlighet. Vår engagerade personal har som målsättning att kunna möta varje elev där de befinner sig med de eventuella anpassningar som krävs. Allt för att nå det maximala lärandet där varje elev kommer att utvecklas så långt som möjligt.
Du som söker
Vi söker dig som har en slutförd gymnasieutbildning, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Då det ingår i arbetsuppgifterna att obehindrat kunna läsa, skriva och tala på svenska ställer vi krav på att du har goda kunskaper i det svenska språket.
Det är meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet av personaladministration, löneadministration eller ekonomiadministration. Vidare är det meriterande om du har arbetat i det elevadministrativa systemet IST, samt i systemen Unit4, Heroma och Ciceron. Innehav av B-körkort är även det meriterande.
Som person är du självgående och tar ansvar för dina uppgifter genom att själv strukturera ditt angreppssätt och driva dina processer vidare. I en händelserik skolmiljö är det viktigt att du är stabil och stresstålig, vilket innebär att du förblir lugn och kontrollerad i pressade situationer, behåller ett realistiskt perspektiv och fokuserar på rätt saker. Du har en mycket god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt, samtidigt som du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt. Vidare är du flexibel och förändringsorienterad; du har lätt för att anpassa dig till nya situationer och arbetssätt, är mottaglig för förändringar och ser möjligheterna i dem. Slutligen är du utpräglat serviceinriktad och har ett genuint intresse och en vilja att hjälpa andra, är lugn och tillmötesgående i ditt bemötande och anstränger dig alltid för att leverera bra lösningar.
Vi kommer att begära ett utdrag ur belastningsregistret. Beställ ditt utdrag först om du blir kallad på intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17634
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen (visa karta
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581 81 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Facklig företrädare SSR
Per Magnusson per.o.magnusson@linkoping.se +4613206000 Jobbnummer
10023756