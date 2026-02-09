Administratör till Vättnedalsskolan F-6 skolområde Sydväst 20
2026-02-09
Vättnedalsskolan söker en administratör.
I den nya organisationen inom Göteborgs Stad har vi skolområden med gemensamma ledningsteam för att skapa bärkraftiga skolor med hög kvalitet.
Vättnedalsskolan tillhör skolområde 20 i Sydväst där totalt fem skolenheter ingår: Kannebäck Döv och hörsel F-9, Kannebäck Anpassad grundskola 1-9, Kannebäck Resursskola 1-9, Ängåsskolan F-6 och Vättnedalsskolan F-6. I skolområdet arbetar cirka 250 medarbetare och ledningsteamet består av en rektor och sex biträdande rektorer. Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en administratör med placering på Vättnedalsskolan, en grundskola med elever från förskoleklass till årskurs 6. I rollen som administratör är du skolans hjärta.
Du ansvarar för:
Administration: Elev-, personal- och ekonomiadministration.
Stöd: Fungerar som en länk och ett stöd till skolledning, lärare, vårdnadshavare och elever.
Bemanning: Ansvar för daglig vikarieanskaffning.
Service: Hanterar allt från fakturor och dokumentation till att möta besökare och lösa praktiska frågor som uppstår under skoldagen.
Du förväntas se behoven innan de uppstår och bidrar till att strukturen på skolan fungerar smidigt så att pedagogerna kan fokusera på undervisningen. Du är på plats klockan 07:00 varje dag och får dagen att flyta smidigt genom att ha koll på att det finns personal överallt där det behövs. KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning och tidigare erfarenhet av administrativt arbete.
Meriterande för tjänsten:
• Eftergymnasial utbildning inom administration eller ekonomi.
• Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet, särskilt inom skola.
• Kunskap i systemen IST, Stratsys, Personec och Vklass.
Som person är du social, flexibel och arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Eftersom du har ett självständigt uppdrag krävs det att du är ansvarsfull och har förmågan att ta egna initiativ.
Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
