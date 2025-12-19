Administratör till UKÄ med inriktning mot lokalförvaltning och inköp
Universitetskanslersämbetet / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-12-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Universitetskanslersämbetet i Stockholm
Tycker du om ordning och reda och drivs av att ett noggrant förhållningssätt? Värderar du professionell kommunikation i ditt bemötande och vill lära dig mer? Då kan du var den vi söker i den viktiga rollen som administratör med inriktning mot lokalförvaltning och inköp. Vi söker en driven kollega som vill utvecklas och växa i rollen.
UKÄ bidrar till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi kvalitetssäkrar högre utbildning, analyserar och följer upp utvecklingen inom högskolan och har juridisk tillsyn över universitet och högskolor. Mer om UKÄ hittar du på myndighetens webb.
I rollen som administratör med inriktning mot lokalförvaltning och inköp hos oss på UKÄ har du i uppdrag att tillsammans med kollegorna bidra till ett kvalitativt och funktionellt stöd till verksamheten. Du ingår i avdelningen för verksamhetsstöd som består av ca 20 skickliga och hängivna medarbetare verksamma inom olika funktioner, så som ekonomi, HR, IT, informationsförvaltning, kommunikation och administration. Avdelningen har i uppdrag att ge stöd och service av hög kvalitet till både ledning, medarbetare och intressenter samt att säkerställa följsamhet till gällande lagar och förordningar. Vid avdelningen arbetar vi med kontinuerlig utveckling av verksamheten.
Förutom intressanta och utvecklande arbetsuppgifter i en organisation som drivs av ständiga förbättringar har du inom UKÄ goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling, kloka och engagerade kollegor och ett brett kontaktnät.
Om arbetet
Som administratör hos oss har du en central roll i att säkerställa en välfungerande, effektiv och trivsam kontorsmiljö samt ge kvalificerat administrativt stöd till verksamheten. Arbetet innebär att se till att våra kontorslokaler är välfungerande och trivsamma för både medarbetare och besökare. Rollen är varierad och kombinerar praktiskt servicearbete med administration och utvecklingsarbete, vilket kräver god förmåga att strukturera och koordinera sitt arbete.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:
• Ansvara för den dagliga kontorsdriften och kontorsmiljön
• Hantera felanmälningar och samordna kontorsrelaterade tjänster
• Ansvara för inköp av varor och tjänster
• Samordna och genomföra personalvårdande aktiviteter och arrangemang
• Ge administrativt stöd till verksamheten
• Delta aktivt i utvecklingsarbete
• Andra administrativa och praktiska sysslor kan förekomma.
Mer information om arbetsuppgifterna hittar du i annonsen på myndighetens webb.
Din Profil
Krav för tjänsten
• Minst gymnasial utbildning, gärna relevant för området så som företagsekonomi, juridik eller dylikt.
• Erfarenhet av administrativt arbete.
• Erfarenhet av koordinering och samordning.
• Erfarenhet av arbete med inköp/beställningar, leverantörskontakter och dylikt.
• Mycket goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Word och Excel.
• Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska.
• Erfarenhet av skriftliga arbetsuppgifter, tex att skriva rutiner, styrdokument och mötesanteckningar.
Meriterande
• Akademisk utbildning eller motsvarande kompetens och kunskap som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Erfarenhet av att arbeta med liknade uppgifter inom offentlig sektor.
• Väl insatt i de regelverk som vi arbetar efter, till exempel lagen om offentlig upphandling (LOU).
• Erfarenhet och intresse av att arbeta i administrativa system. Idag arbetar vi bl. a. i Proceedo, Public 360 och Sitevision.
• Erfarenhet av att driva eller delta i utvecklingsarbete.Publiceringsdatum2025-12-19Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett starkt intresse av att skapa struktur och ordning och som ser följsamhet till regelverk som en förutsättning. Som person är du ansvarstagande, noggrann och har ett serviceinriktat förhållningssätt. Du har ett strukturerat arbetssätt och är van vid att hantera många olika uppgifter och arbetar proaktivt samtidigt som du håller en hög kvalitet i ditt arbete. Det viktiga är inte att du kan allt från början utan har en vilja att lära dig och ta reda på mer i frågan. Vidare krävs att du har en god kommunikativ förmåga, att du har lätt att formulera dig tydligt både i skrift och vid personliga samtal. För att du ska trivas i rollen som administratör är det också viktigt att du uppskattar kontakter med kollegor och samarbetspartners och att du strävar efter att ge professionell service. Du har god samarbetsförmåga och tycker om att lösa problem tillsammans med andra. Samtidigt behöver du kunna arbeta självständigt och ta ansvar för dina arbetsuppgifter. I ditt arbete bidar du till ett gott samarbetsklimat inom enheten liksom i samarbete med andra. Att hjälpas åt är en självklarhet. Känner du igen dig? Varmt välkommen med din ansökan.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett intressant och utvecklande arbete i en verksamhet med ett viktigt uppdrag. UKÄ är en arbetsplats med drygt 110 anställda. Vi månar om våra medarbetares möjlighet till balans mellan arbete och privatliv och erbjuder bland annat flexibla arbetstider, goda möjligheter till distansarbete och friskvårdsförmåner. Vi arbetar för att våra medarbetare ska känna arbetsglädje och delaktighet samt ha lika möjligheter att utvecklas.. Vi bedriver vår verksamhet i moderna lokaler intill Gullmarsplan.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning med tillsättning så snart som möjligt. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Välkommen med din ansökan!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Cecilia Törnqvist Råberger (chef för avdelningen för verksamhetsstöd) mail cecilia.raberger@uka.se
, tfn 073-028 90 45. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Martin Bergman (Saco-S) eller Amanda Hansson (ST) som nås via myndighetens växel, tfn 08-563 085 00.
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Eventuella kopior på betyg och intyg lämnas senare i processen. Du ansöker om tjänsten via vår webbplats senast den 15 januari 2026.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Universitetskanslersämbetet
(org.nr 202100-6495) Jobbnummer
9657680