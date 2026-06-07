Administratör till Strategi och Portföljledningen
Saab Aktiebolag / Administratörsjobb / Karlskoga Visa alla administratörsjobb i Karlskoga
2026-06-07
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Vill du vara med och forma framtiden?
På Saab arbetar vi med att utveckla innovativa lösningar som gör skillnad i världen. Som administratör hos oss på Strategi och Portföljledningen får du en nyckelroll i att stödja våra chefer och team som skapar nya förmågor för våra kunder.
Vi erbjuder ett varierande arbete med stor frihet under ansvar, en möjlighet att vara med och få insikt i ett innovativt och tekniskt avancerat område. Du får en chans att samarbeta med engagerade och kompetenta kollegor i hela utvecklingskedjan, från idé till färdig produkt.
Din roll
Vi söker en driven och strukturerad administratör som vill vara en del av vår spännande resa. Administratörerna på Saab är möjliggörare som får verksamheten att flyta på smidigt för alla inblandade. Arbetet är väldigt fritt och kräver att man trivs med att hålla struktur och ordning samt att man har ett intresse för verksamheten runt omkring en. Du kommer att vara en viktig kugge i vårt arbete genom att ge administrativt stöd till chefer och medarbetare inom enheten Strategi och Portföljledning i Business Unit Missiles.
Dina huvuduppgifter kommer att inkludera:
Administrativt stöd, inklusive hantering av dokumentation, inköp, onboardingrutiner samt övrig kontorsadministration.
Koordinering och planering av möten, konferenser, demonstrationer och andra typer av event.
Nätverkande och relationsbyggande genom att skapa och upprätthålla goda kontakter med kollegor, chefer och externa leverantörer.
Stöd vid mässor och transporter, inklusive hantering av dokumentation och kontakt med relevanta stödorganisationer och samarbetspartners i samband med mässdeltagande.
Ansvar för beställningar inför och under kundutbildningar, exempelvis mat, fika och eventuellt hotellbokningar.
Medverkan vid planering och genomförande av event och aktiviteter.
Placeringsort är Karlskoga. Rollen innebär även visst resande, både inom Sverige och internationellt.Publiceringsdatum2026-06-07Profil
Du är en utåtriktad och självständig person som trivs i en dynamisk miljö. Du är flexibel, prestigelös och har en positiv attityd. Vi lägger stor vikt vid att samarbeta med andra både på svenska och engelska såväl muntligt som skriftligt. Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad, strukturerad och metodisk.
Vi söker dig som har:
Gymnasial utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Mycket god datorvana och goda kunskaper i administrativa system och Office-paketet.
God kommunikativ förmåga med möjlighet att uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.
B-körkort.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Är du den vi söker? Ansök idag och bli en del av vårt team!
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Boforsvägen 1 (visa karta
)
691 50 KARLSKOGA Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB ida.lindvallrask@saabgroup.com Jobbnummer
9951118