Administratör Till Sektionen För Uppskjuten Villkorlig Frigivning (suvf)
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-04-28Dina arbetsuppgifter
Som administratör på sektionen ansvarar du bland annat för posthantering, arkivadministration och diarieföring. Du medverkar i arbetet med registrering, bevakning och expediering av beslut. I arbetsuppgifterna ingår även att ge sektionernas medarbetare stöd såväl administrativt som praktiskt. I det dagliga arbetet sker samverkan i hög utsträckning med olika delar av Kriminalvården samt med andra aktörer i rättskedjan.
Sektionen för uppskjuten villkorlig frigivning vid huvudkontoret i Norrköping består av cirka 15 medarbetare och tillhör huvudkontorets rättsavdelning. Sektionens huvudsakliga uppgift är att handlägga och fatta beslut i centralt placerade klientärenden. Aktuella kategorier kan komma att breddas i närtid. I den här rollen kan du även komma att utföra administrativa uppgifter åt andra sektioner inom rättsavdelningen. Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs med att arbeta tillsammans med andra och som bidrar med positiv energi i teamet. Du anpassar dig till nya utmaningar och förändrade omständigheter med nyfikenhet och engagemang. Vi värdesätter att du är pålitlig samt lugn och stabil i stressiga situationer. Vidare har du förmågan att driva arbetssätt och processer framåt med kvalitet och är samtidigt mån om att uppnå goda resultat.
För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasiekompetens i form av gymnasieexamen eller slutbetyg med inriktning mot administration och ekonomi.
• Väl vitsordad erfarenhet från liknande tjänster.
• Mycket god vana av att arbeta i digitala stödsystem inklusive Office-paketet.
• Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska.
Det är även meriterande med:
• Högre utbildning med inriktning mot administration och ekonomi.
• Erfarenhet av administrativt arbete i statlig, regional eller kommunal verksamhet.
• Erfarenhet av att arbeta i Proceedo eller andra, liknande system för ekonomi- och personaladministration.
• Kunskap om diarieföring.Övrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb.
