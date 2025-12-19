Administratör till Rehab medicinkliniken, Kiruna sjukhus
2025-12-19
Medicin- och rehabiliteringskliniken på Kiruna sjukhus omfattar medicinska sekreterare, medicin-, urolog- och kirurgmottagning, paramedicin, öppenvårdsrehabilitering och vårdavdelning. Här får du engagerade och kompetenta kollegor som tillsammans arbetar för våra patienter. Nu söker vi en administratör till kliniken.
Vi sökerVi söker dig med gymnasialutbildning med goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift på C1 nivå. Meriterande är vårdadministratörsutbildning eller sjukvårdsutbildning samt kunskaper i journalsystemet Cosmic och erfarenhet från hälso- och sjukvårdsarbete eller administrativt arbete. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Du tar ansvar för din uppgift och är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande samt har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
Det här får du arbeta med
Som administratör hos oss hjälper du verksamhetschef och enhetschefer med olika administrativa uppgifter som fakturahantering, avbokning av patienter och är till exempel brand och textilombud. Du bistår de medicinska sekreterarna med bland annat administration av journalhandlingar, hantering av såväl papperspost som elektronisk post, behörighetsadministration samt andra administrativa sysslor. Andra arbetsuppgifter ingår också och de kan vi informera om vid kontakt eller under en eventuell intervju.
Det här erbjuder vi dig
• Flextid
• Möjlighet att påverka ditt schema
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid, dagtid. Tillträde enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Vision
Dan-Christer Nilsson dan-christer.nilsson@norrbotten.se 070-515 04 94
9657094