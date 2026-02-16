Administratör till Rättsmedicinalverket i Stockholm
Vill du vara med och stärka rättssäkerheten? På Rättsmedicinalverket samarbetar experter inom rättsmedicin, rättskemi, rättsgenetik och rättspsykiatri för att ge rättsväsendet svaren de behöver. Varje detalj kan vara avgörande, och oavsett om du arbetar direkt med analyser och utredningar eller i en stödjande roll, bidrar du till ett rättssäkert samhälle.
Rättsmedicinalverket har fått två nya uppdrag - att utföra riskbedömningar på uppdrag av Kriminalvården gällande fråga om villkorlig frigivning samt att utföra särskilda riskutredningar gällande säkerhetsstraff på uppdrag av domstol. Verksamhetens organisation och struktur formas under närmsta år tillsammans med uppdragsgivare och medarbetare. Ikraftträdande för uppdragen är 1 januari 2026 respektive 1 mars 2026. För att möta en ökad ärendemängd och nya arbetsuppgifter rekryterar vi nu ett antal nya medarbetare.
Nu söker vi en administratör för ett vikariat till Rättspsykiatriska undersökningsenheten i Stockholm som finns på Helix, beläget i närheten av Huddinge sjukhus.
Ditt uppdrag
Du kommer att ingå i en administrativ grupp bestående av åtta administratörer och en ekonomisamordnare, under ledning av en gruppchef.
Tjänsten är en administrativ roll med huvudsakligt fokus på daglig posthantering och transkribering. Arbetet ställer höga krav på noggrannhet och mycket goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
Arbetet utförs enligt fastställda rutiner och etablerade arbetssätt. Samtliga arbetsuppgifter utförs på plats i verksamhetens lokaler och det finns därför ingen möjlighet till distansarbete i denna roll.
Rollen är inriktad på att avlasta verksamheten genom att självständigt ansvara för återkommande administrativa grunduppgifter.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är:
* Daglig posthantering, inklusive öppning, skanning och registrering av
inkommande handlingar
* Registrering av handlingar och ärenden i myndighetens ärendehanteringssystem
* Transkribering
* Vissa enklare beställningar
Det kan även bli aktuellt att successivt utöka arbetsuppgifterna. Publiceringsdatum2026-02-16Kvalifikationer
• Utbildad medicinsk sekreterare/vårdadministratör eller annan arbetslivserfarenhet
som vi finner relevant för tjänsten
• Erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning eller myndighet
* Mycket goda kunskaper i transkribering
* Erfarenhet av administrativt arbete
* Mycket goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift, vilket är särskilt viktigt
för korrekt registrering av handlingar och transkribering
* Hög it-mognad och god vana vid att arbeta i olika digitala system
* Erfarenhet av posthantering
Meriterande
* Erfarenhet av hantering av handlingar med hög sekretessDina personliga egenskaper
För denna roll söker vi dig som är noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Du trivs med administrativa arbetsuppgifter och har förståelse för vikten av noggrannhet, även när arbetsuppgifterna är repetitiva. Du samarbetar väl med andra, är serviceinriktad och bidrar till ordning, kvalitet och effektivitet i verksamhetens administrativa processer.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Mer om anställningen
* Anställningsform: Vikariat om cirka 1,5 år
* Placering: Stockholm (Huddinge)
Tjänsten är placerad vid den rättspsykiatriska undersökningsenheten i Huddinge.Formulärets överkant
Rättsmedicinalverket tillämpar individuell lönesättning.
RMV är en del av rättskedjan och vi ställer höga krav på medarbetarnas omdöme och säkerhetstänkande samt respekt för lag och ordning. Som företrädare för Rättsmedicinalverket följer du den statliga värdegrunden och bidrar genom ditt sätt att agera till rättssäkerhet, rättstrygghet och förtroende för myndigheten.
Vi genomför en bakgrundskontroll genom att kontrollera belastningsregister inför anställning. RMV tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess där det kan förekomma arbetspsykologiska tester, kunskapsprov eller arbetsprov. Inför anställning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utförs kontroller med Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg.
Anställningen vid Rättsmedicinalverket kan komma att medföra en skyldighet att krigsplaceras.
Vill du också vara med och bidra till ett rättssäkert samhälle?
Välkommen med din ansökan senast den 8 mars 2026. Betyg och övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju.
Rättsmedicinalverket värnar om en rekrytering fri från diskriminering och strävar efter att ge lika möjligheter för alla.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i denna rekrytering.
Vill du veta mer?
För mer information är du välkommen att kontakta gruppchef Jennie Ek tfn 010 483 45 57. Våra fackliga företrädare nås via vår växel tfn: 010-483 41 00. Facklig företrädare för Saco är Maritha Torkildsen Nilsson, för ST/OFR Selma El Hadi, och för Seko Christer Johansson.
Ta gärna del av våra förmåner: https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/att-jobba-pa-rattsmedicinalverket/formaner-hos-oss/
Vi är den medicinska länken i rättskedjan. Här arbetar sjuksköterskor, psykologer, rättspsykiater, socionomer, skötare, administratörer och många fler på uppdrag av bland annat polis, åklagare och domstol.
Här kan du möta några av våra medarbetare:https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/vara-medarbetare/
Avdelning för rättspsykiatri undersöker på uppdrag av domstol om en person som är misstänkt för brott begått detta under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Vi gör också riskbedömningar när livstidsdömda ansöker om tidsbegränsat straff. Avdelning för rättspsykiatri består av två rättspsykiatriska undersökningsenheter placerade i Stockholm och Göteborg samt enheten för samordning placerad vid huvudkontoret i Stockholm.
Det här gör vi:
Rättspsykiatri - Rättsmedicinalverket (rmv.se)
