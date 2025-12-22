Administratör till rättsavdelningen vid Kriminalvårdens huvudkontor
Kriminalvården, Rättsavdelningens planeringssektion / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2025-12-22
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kriminalvården, Rättsavdelningens planeringssektion i Norrköping
, Stockholm
eller i hela Sverige
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Rättsavdelningen består av fyra enheter - enheten för planering, samordning och rättslig utveckling, enheten för informationsförvaltning, enheten för klientjuridik och enheten för myndighetsjuridik. Enheten för planering, samordning och rättslig utveckling ansvarar bland annat för vissa myndighets- och avdelningsstyrningsfrågor, samordning av rättsavdelningens gemensamma processer, och personalansvarsnämndens kansli.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som administratör kommer du att stödja chefer och medarbetare på avdelningen i olika administrativa frågor. Du kommer att ha ansvar för att bevaka och administrera ärenden som inkommer till avdelningens brevlåda samt hantera remissärenden, diarieföring och expediering av beslut samt omfördelning av ärenden. Du kommer också att ansvara för bokningar och förberedelser inför möten. Vidare innebär rollen hantering av behörigheter i IT-system, delegationer, fakturor i ekonomisystem, beställningar i inköpssystem och posthantering. Du kan också komma att medverka i administrativa moment i processen för beredningar för rättschefen samt sköta all administration i samband med nyanställningar och avslut av anställningar.Kvalifikationer
Vi söker dig med stort intresse för service och som kan hantera administrativa uppgifter självständigt och med hög kvalitet. Du har ett intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du är bra på att arbeta tillsammans med andra och relaterar till dem på ett smidigt och lyhört sätt, samtidigt som du självständigt kan ta ansvar för din uppgift, strukturera ditt arbetssätt och driva dina processer vidare. I ditt arbete är du noggrann och strukturerad, men kan snabbt ställa om och anpassa dig efter ändrade förutsättningar och ser möjligheter i förändringar.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasieexamen med inriktning mot administration, ekonomi eller annat område som Kriminalvården bedömer som relevant
* Flerårig erfarenhet av administrativt arbete i offentlig verksamhet
* Erfarenhet av att aktivt bidra till att utveckla och effektivisera ditt uppdrag
* Vana av att arbeta i Proceedo och Heroma eller andra, liknande system för ekonomi- och personaladministration
* Mycket god datorvana
* Kunskap i Microsoft Word, Excel och Powerpoint
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av administrativt arbete i statlig verksamhet
* Kunskap om diarieföring
* Förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Denna tjänsts tillsättning sker först när beslut om den nya grundorganisationen är fattat. Vi ser gärna att den sökande är medveten om detta och förstår att anställningen är beroende av att beslutet är klart vid anställningstillfället.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C292383". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Rättsavdelningens planeringssektion Kontakt
Sektionschef
Gunnar Nygren 0772-280 800 Jobbnummer
9658636