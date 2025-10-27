Administratör till Prestos kundservice i Norra Norrland
2025-10-27
Presto hjälper företag och organisationer att skydda sina verksamheter mot brand och olycka. Tillsammans med våra kunder tar vi fram lösningar som minimerar risken för brand och olycka - genom rådgivning, marknadens bredaste utbud av utbildningar, hållbara säkerhetsprodukter och service i världsklass. Som medarbetare på Presto är du med och gör skillnad. Tillsammans med våra kunder räddar vi liv.
Om rollen
Vi söker nu en kollega som vill hjälpa oss att fortsätta upprätthålla vår höga servicenivå. I denna tjänst kommer du att vara ansiktet utåt mot kunderna och i många fall deras första kontakt inom Presto.
I din introduktion får du en grundutbildning i verksamheten och dina arbetsuppgifter samt gott om stöd från kollegor, allt för att du ska få rätt förutsättningar att lyckas i rollen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Besvara samtal och e-post från kunder med målet att leverera kundservice i världsklass. Hantera och lösa kundärenden med professionalism, engagemang och ett leende. Samarbeta tätt med andra avdelningar för att säkerställa hög kundnöjdhet och smidiga processer. Stötta våra utförare i frågor som rör avtal och uppdrag. Utföra administrativa uppgifter, såsom registervård, avtalsimplementering, samt upprättande och revidering av prislistor. Bidra till utveckling och förbättring av våra administrativa processer. Vi söker dig som
Utveckling ligger i vårt DNA och som medarbetare på Presto drivs du av en lärande kultur, att utvecklas i din roll men även vara med och utveckla verksamheten och branschen. Du har ambitioner och ser möjligheter i utmaningarna du ställs inför, en chans att lära dig och dina kollegor något nytt.
Vi tror att du:
Har förmågan att hantera krävande situationer med lugn och professionalism. Känner dig trygg i att kommunicera via både telefon och e-post. Behärskar svenska och engelska obehindrat, både i tal och skrift. Har en stark problemlösningsförmåga och gillar att hitta lösningar. Är en lagspelare som också trivs med att arbeta självständigt. Har tidigare erfarenhet av kundservice och administrativa arbetsuppgifter.
Som person är du:
Serviceinriktad Samarbetsvillig Noggrann Självgående
Vi erbjuder En lärande kultur där du får utvecklas i din roll och bidra till att utveckla både verksamheten och branschen
Internutbildning via Presto Academy
Kollektivavtal, arbetstidsförkortning, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag via Epassi, rabatter hos SJ, hotellkedjor och träningsanläggningar.
Vill du jobba tillsammans med oss?
Vi som jobbar på Presto har olika bakgrund och erfarenhet med en gemensam drivkraft att växa och att arbeta tillsammans som ett lag. Det är kombinationen av våra olikheter som gör oss starka tillsammans. Vi strävar efter att rekrytera medarbetare med olika bakgrund för att spegla samhället och våra kunders mångfald.
Stämmer ovan in på dig? Tveka då inte, skicka in din ansökan idag!
Så här går processen till: Vi använder kompetensbaserad rekrytering med stöd av Alva Labs för en rättvis och fördomsfri process. Urval sker löpande - skicka in din ansökan så snart som möjligt. Slutkandidater genomgår säkerhetsprövning, inklusive utdrag ur belastningsregister, kreditkontroll och drogtest.
Tjänsten är på heltid (40 h/vecka) med arbetstider vardagar kl. 07-16. Anställningen är visstid med en inledning om 6 månaders och med möjlighet till förlängning. Placering på Prestos kontor i Skellefteå.
Frågor? Kontakta Christel Löfvendahl på christel.lofvendahl@presto.se
Om Presto
Sedan starten 1959 har vi alltid satt säkerheten främst. Det är vilka vi är, det är vad vi gör och det ligger i vårt DNA. Vi har ett ansvar att driva verksamheten på bästa möjliga sätt och vara ett föredöme i vår bransch. Inte bara just nu, utan även för kommande generationer. Årligen servar vi brandskydd och förebygger risker på fler än 75.000 verksamheter och fastigheter. Vi återvinner över 70.000 släckare i vår fabrik i Katrineholm och utbildar 100 000 deltagare inom säkerhet. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Presto AB
(org.nr 556112-0584), http://www.presto.se Arbetsplats
Presto Jobbnummer
9575249