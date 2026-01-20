Administratör till Östra Grevie folkhögskola - en nyckelroll i vår resa
2026-01-20
Vill du vara med och forma framtidens folkhögskola? Hos oss på Östra Grevie folkhögskola blir du en del av en kreativ, varm och inkluderande miljö där människor växer - både som individer och samhällsmedborgare. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där digitalisering, strukturer och kvalitet står i fokus, och nu söker vi en administratör som vill ta ett betydelsefullt kliv in i denna resa tillsammans med oss.
Om rollen
Som administratör hos oss arbetar du i ett administrativt team som stöttar tre enheter - Östra Grevie, Malmö och Landskrona. Du får en central funktion som binder samman verksamhet, deltagare och kollegor. Du arbetar i nära samarbete med skolans ledningsgrupp, pedagoger och övrig personal och har en viktig roll i att skapa ordning, flöden och kvalitet - både i vardagen och i organisationens långsiktiga utveckling.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Administrativt arbete kopplat till utbildningar och löpande verksamhet.
• Delat systemansvar för SchoolSoft: antagningar, rapportering, intyg, in- och utskrivningar.
• Statistik, faktureringsunderlag, SCB/FBR-rapportering och CSN-hantering.
• GDPR-hantering och dokumentationsrutiner.
• Reception och deltagarkontakt.
Utveckling av administrativa processer och rutiner.

Kvalifikationer
• Relevant eftergymnasial utbildning.
• Mångårig arbetslivserfarenhet inom administration.
• Mycket goda kunskaper i Office 365, särskilt inom Excel.
Vi söker dig som
• Är strukturerad, noggrann och trivs med att arbeta i flera parallella processer.
• Är kommunikativ, serviceinriktad och prestigelös.
• Kan arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra.
• Trivs i en verksamhet i ständig utveckling och förändring.
Meriterande
• Erfarenhet av skoladministration
• Erfarenhet av folkbildning
• Erfarenhet av kvalitetsarbete eller utbildning inom kvalitetsutveckling.

Anställningsvillkor
• Tjänstgöringsgrad: 100%
• Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
• Arbetsplats: Din huvudsakliga arbetsplats blir vid någon av våra tre enheter, men resor mellan, besök på och arbete vid de olika enheterna kommer att ske med regelbundenhet.
• Körkort: B-körkort krävs
• Tillträde: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Skicka din ansökan till jobb@ostragreviefolkhogskola.com
senast den 17/2.
Intervjuer kan komma att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Märk din ansökan med "Administratör" i ämnesraden/rubriken.
Vi undanber oss all kontakt med mediesäljare och rekryteringsföretag.
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Administratör".
Östra Grevie
)
Östra Grevie folkhögskola

Kontakt
Sofia Andersson
sofia.andersson@ostragreviefolkhogskola.com
