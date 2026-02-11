Administratör till myndighetsuppdrag i Stockholm
Sway Sourcing Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en viktig samhällsnära roll där struktur, noggrannhet och rättssäkerhet står i fokus? Nu söker vi en administratör för ett konsultuppdrag hos en myndighet i Stockholm.
Om uppdraget I denna roll stöttar du myndighetens arbete med handläggning av ärenden som rör fastställande av juridiskt kön. Du arbetar nära utredare och bidrar till en effektiv, korrekt och rättssäker ärendehantering.
Arbetet innebär att granska inkomna ansökningar, säkerställa att underlag är kompletta samt skicka bekräftelser eller begära in kompletteringar vid behov. Du hanterar administrativa moment kopplade till ärendeflödet och arbetar strukturerat med flera parallella ärenden. Rollen kräver god kommunikativ förmåga, hög noggrannhet och ett professionellt bemötande
Detta är ett konsultuppdrag med placering i Stockholm. Startdatum: 2026-02-16 Slutdatum: 2026-05-15
Vi söker dig som har
Minst gymnasieutbildning eller eftergymnasial utbildning inom relevant område Aktuell erfarenhet av handläggning av ärenden som inletts efter ansökan från enskild, inom ramen för myndighetsutövning Grundläggande kunskaper i förvaltningsrätt Grundläggande kännedom om regelverket kring offentlighet och sekretess Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av diarieföring Erfarenhet av arbete i ärendehanteringssystem
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7211774-1836288". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
)
111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9736458