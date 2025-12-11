Administratör till Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)
Adecco Sweden AB / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2025-12-11
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-11Om tjänsten
Vi söker en Administratör till Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). MTM inför under 2025 en ny, mer robust och rättssäker process för ansökan, handläggning och beslut om studenters tillträde till myndighetens digitala bibliotek Legimus. Den nya processen innebär att MTM ansvarar för att ta emot ansökningar, handlägga ärenden, begära in ev. kompletteringar och fatta beslut enligt förvaltningslagens principer.
Uppdraget innebär därför att konsulten ska arbeta i en förvaltningsrättslig handläggningsmiljö, med fokus på kvalitet, rättssäkerhet, likvärdighet, struktur och kommunikation.
Tjänsten omfattar följande arbetsuppgifter:
• Ta emot och administrera inkommande ansökningar om tillträde till Legimus.
• Vid behov hantera inkomna handlingar enligt rutiner för registrering och diarieföring
• Granska inkomna ansökningsunderlag.
• Göra bedömningar enligt beslutsmodellen.
• Vid behov begära in kompletteringar.
• Vid behov svara på frågor från läsare och bibliotek
• Ge återkoppling kring processens funktion.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Administratör är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående enligt överenskommelse och beräknas pågå i cirka 3 månader (januari-mars 2026). Uppdraget ska huvudsakligen utföras på MTM:s kontor i Malmö.
Önskad kompetensprofil:
• Grundläggande kunskap om förvaltningslagen och handläggningsprinciper
• Erfarenhet av ärendehandläggning, registrering/diarieföring i offentlig sektor som påverkar individer är meriterande.
• Mycket god strukturförmåga och erfarenhet av parallell ärendehantering.
• Förmåga att förstå nytt regelverk och omsätta det i praktiken.
• Förmåga att identifiera brister och initiera kompletteringar.
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska.
• Förmåga till professionellt och tydligt bemötande.
• God vana vid digitala verktyg och ärendehanteringssystem.
• Snabb inlärningsförmåga i nya system.
• Förmåga att arbeta nära handläggare och bidra till ett strukturerat arbetsklimat.
• Kan förstå och analysera komplexa frågor
• Serviceorienterad har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2025-12-18.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
National Recruiter
Hannah Trollsås Jobbnummer
9639538