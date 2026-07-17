Administratör till megaprojektet Nya Sovringsverket i Gällivare
Ncc Aktiebolag / Administratörsjobb / Gällivare Visa alla administratörsjobb i Gällivare
2026-07-17
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Är du en serviceinriktad och noggrann administratör som trivs i en stödjande roll?
Om NCC Green Industry Transformation
Vi står inför en historisk utveckling. Den tunga industrin ställer om och banar väg för en fossilfri framtid som skapar betydande värden inom ekonomi, teknisk utveckling och miljö. Som en viktig del av samhällsbyggandet i norra Sverige, där några av de mest avgörande satsningarna sker, söker vi nu rätt person för denna viktiga roll som Administratör.
Tjänsten som administratör
I rollen som administratör får du en central och varierad position med ansvar för att skapa ordning, struktur och effektiva administrativa flöden inom projektet. Du arbetar nära både interna funktioner och externa underentreprenörer.Rollen har många kontakt- och samarbetsytor, i projektet finns ytterligare en administratör som du kommer ha ett nära samarbete med. Du är ofta en av de första personerna som våra nya projektmedlemmar möter och du inser vikten av att ge dem ett gott välkomnande till arbetsplatsen.
Dina arbetsuppgifter kommer variera beroende på behovet i projektet och omfattar bland annat:
Stödja onboarding av nya medarbetare (interna och externa).
Inskrivning av ny personal samt löpande uppdatering av projektets personalregister. Kontrollera att ny personal har rätt behörigheter.
Granskning av underentreprenörer i Infobric – verifiering av företag, behörigheter och att samtliga krav är uppfyllda.
Arbete i digitala system, exempelvis Infobric och SSG.
Säkerställa att etableringen fungerar som den ska och att allt som behövs finns på plats. Göra felanmälningar och följa upp dessa vid behov.
Stötta i samordning av entreprenörsboendet för projektmedlemmarna
Genomföra inköp för arbetsplatsen. T.ex. kontorsmaterial, förbrukningsvaror, fika och liknande.
Beställa IT-utrustning och hjälpa till att få igång den.
Samordna konferenser och evenemang.
Strukturerad och tydlig muntlig kommunikation, både enskilt och inför grupp.
Prioritering av arbetsuppgifter i en miljö där tempot och inflödet kan variera.
Din profil som Administratör
Du arbetar tryggt och självständigt i digitala system, kombinerar ett högt servicefokus med ordning och struktur, och har förmåga att kommunicera tydligt oavsett om målgruppen är enskilda personer eller större grupper. Rollen passar dig som trivs i en varierad vardag, där administration, kommunikation och säkerhetsarbete går hand i hand.
Vi söker dig som har gymnasieutbildning inom relevant område, gärna kompletterad med vidareutbildning inom administration. Du har minst ett års erfarenhet från liknande arbetsuppgifter, har du arbetat inom byggbranschen är det meriterande. Vidare har du mycket god datorvana och kunskaper i Office365. Du behärskar svenska och engelska obehindrat, både i tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Övrig information
Tjänsten är placerad i Gällivare och är en tillsvidareanställning med inledande provanställning. Arbetet sker på plats och arbetstiderna kan variera utifrån verksamhetens behov, men är huvudsakligen förlagda till dagtid.
Enligt NCC:s säkerhetskultur genomför vi bakgrundskontroll på våra slutkandidater.
NCC erbjuder
NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs, utvecklas och mår bra så därför erbjuder vi dig ett stort utbud av personalförmåner och interna utbildningar. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare vilket ger dig en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder även försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt lunchförmån. Ytterligare erbjudanden och rabatter hittar du via vår förmånsportal Benify.
Kontakt och ansökan
För mer information om rekryteringsprocessen kontakta HR-Partner Elin Skärberg på elin.skarberg@ncc.se
Sista ansökningsdag 2026-08-21. Urval och intervjuer sker löpande – skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi återkommer så fort vi kan, men återkopplingstiden påverkas av semestrar.
Välkommen med din ansökan!
Bygg med oss och få branschens bästa kollegor
På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad.
NCC Green Industry Transformation
Denna tjänst tillhör NCC Green Industry Transformation – ett nystartat affärsområde med fokus på att leverera komplexa projekt i miljardklassen. Vi leder utvecklingen av framtidens gröna industriprojekt och du har nu chansen att bli en del av denna resa mot en hållbar framtid.
Nya Sovringsverket i Gällivare | NCC
NCC - ett av de ledande företagen i Norden
Annonssäljare och säljare av rekryteringstjänster undanbedes kontakta NCC för detta uppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ncc Aktiebolag
(org.nr 556034-5174), https://www.ncc.se
Kullevägen 5 (visa karta
)
983 41 KOSKULLSKULLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NCC Kontakt
Elin Skärberg elin.skarberg@ncc.se Jobbnummer
10005233