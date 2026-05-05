Administratör till logopedmottagningarna i Region Stockholm/Logopedi Västra
2026-05-05
Vill du ha ett omväxlande administrativt arbete där du gör verklig skillnad för patienter, anhöriga och våra logopeder? Nu söker vi en serviceinriktad administratör på heltid till vårt team, eftersom en av våra nuvarande medarbetare kommer att gå i pension vid årsskiftet 2026/2027.Publiceringsdatum2026-05-05Om tjänsten
Som administratör kommer du att arbeta tillsammans med en administratörskollega hos oss på Gullmarsplan, och tillsammans ger ni administrativt stöd till cirka 10 logopedmottagningar runt om i Stockholm, där totalt omkring 65 logopeder arbetar. Du blir en viktig del av verksamheten och en nyckelperson i kontakten mellan patienter, anhöriga, vårdgrannar och andra samarbetspartners.
Arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Bokning och ombokning av patientbesök Telefonsupport och tidsbokning via TeleQ Administrativ hantering i journalsystemet TakeCare Beställningar av varor i Clockwork Hantering av remisser, kallelser och intyg Daglig kontakt med patienter, anhöriga, vårdcentraler, sjukhus och andra vårdgivare Övriga administrativa uppgifter som bidrar till ett smidigt flöde i verksamheten
Vem är du?
Vi söker dig som tycker om att ha många kontaktytor och som trivs i en roll där dagarna är varierade. Du är strukturerad, noggrann och har en god förmåga att prioritera när tempot är högt. Du har ett professionellt och vänligt bemötande i tal och skrift, och känner dig trygg i administrativa rutiner.KvalifikationerKvalifikationer
Erfarenhet av arbete i journalsystemet TakeCare Erfarenhet av TeleQ Erfarenhet av Clockwork Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift Goda kunskaper i engelska i tal och skrift Erfarenhet av administrativt arbete inom hälso- och sjukvård
Det är meriterande om du:
Har arbetat i en liknande administrativ roll inom logopedi eller annan öppenvård Har vana av att hantera flera system parallelltDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas hos oss tror vi att du:
Är serviceinriktad och lösningsfokuserad Har god samarbetsförmåga och gillar att arbeta i team Är trygg, ansvarstagande och kan arbeta självständigt Har god kommunikativ förmåga och tycker om patientkontaktOm företaget
Du blir en del av en verksamhet där vi värnar om ett gott arbetsklimat, samarbete och utveckling. Vi arbetar tillsammans för att skapa en tillgänglig, trygg och professionell vård för våra patienter.
Anställningsform och omfattning
Tillsvidareanställning, heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Provanställning kan komma att tillämpas
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
121 40 JOHANNESHOV Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Logopedi Västra Kontakt
Ola Tellner, Vision 08-12340481 Jobbnummer
9892969