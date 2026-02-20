Administratör till Life Science-företag i Uppsala
2026-02-20
Academic Resource söker nu en Administratör till ett Life Science-företag i Uppsala.
Rollen passar dig som trivs med att skapa värde och ge service till ett stort, engagerat och positivt team. Om du trivs i en dynamisk miljö, gillar att vara mitt i händelsernas centrum och säkerställa att allt fungerar smidigt och effektivt, samt har en god förmåga att organisera och hantera flera uppgifter samtidigt, kommer du att ha goda möjligheter att lyckas i denna roll.
Tjänsten är ett konsultuppdrag på 1 år initialt med möjlighet till förlängning.
Heltid, 40 h/v. Placering i Uppsala.
Start omgående.
Beskrivning av avdelningen:
Custom Engineering Uppsala är en avdelning med cirka 170 medarbetare.
Det är ett team av ingenjörer som arbetar i projektform för att leverera kundanpassad bioprocessutrustning till kunder inom Life Science globalt. Ledningsgruppen består av 9 sektionschefer.
Beskrivning av rollen/arbetsuppgifter:
Administratören kommer att stötta Uppsala Director, organisationen och ledningsgruppen med olika uppgifter:
• Planera och organisera möten
• Distribuera mötesanteckningar
• Lägga inköpsordrar
• Administrera Excel-ark och uppgifter i flera olika system främst inom Microsoft Office, men även i andra applikationer såsom Miro och Smartsheet.Publiceringsdatum2026-02-20Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning
• Tidigare erfarenhet som administratör, assistent, planerare, serviceinriktad roll eller liknande är ett krav.
• God ekonomisk förståelse.
• God förmåga att kommunicera på svenska och engelska, både i tal och skrift. Kunskaper i tyska är meriterande.
• Mycket goda kunskaper i Microsoft Office är ett krav.
• Tidigare erfarenhet av Miro, Smartsheet och/eller Oracle är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är organiserad och strukturerad, med en stark förmåga att hantera flera uppgifter parallellt och prioritera rätt.
Levererar enligt överenskommelse och har hög genomförandeförmåga ("say/do ratio").
Utmärkta kommunikationsfärdigheter och ett starkt servicefokus är viktigt.
• Möjlighet att utvecklas genom lärande på arbete såväl som i varierade roller på intressanta kundföretag.Så ansöker du
Intervjuer och urval sker löpande, så ansök gärna så snart som möjligt. Skicka in ditt CV och personliga brev i PDF eller Word format.
Klicka på Sök tjänsten och ange referens: CAM0226
Vid frågor är du välkommen att kontakta:rekrytering.lifescience@academicresource.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
