Administratör till ledande konsultföretag inom arkitektur och teknik!
2025-09-30
Vill du kombinera dina studier med ett flexibelt deltidsjobb och samtidigt få värdefull erfarenhet inom administration? Då kan det här vara rollen för dig!
OM TJÄNSTEN
För vår kunds räkning som är ett ledande konsultföretag inom arkitektur och teknik söker vi en noggrann och ansvarstagande student som vill arbeta med administration kopplat till ID- och säkerhetskort (ID06 och SSG). Rollen passar dig som gillar ordning, struktur och trivs med att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
Som administratör förväntas du arbeta 3 dagar i veckan och uppskattningsvis 5h/v. Tjänsten är ett bemanningsuppdrag via Academic Work som förväntas pågå långsiktigt.
Du erbjuds
• Ett flexibelt deltidsjobb som går utmärkt att kombinera med studier
• Möjlighet att arbeta på distans eller på plats i Stockholm
• Värdefull erfarenhet inom administration och ärendehantering
• En långsiktig tjänst med chans att utvecklas över tid
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att självständigt hantera och administrera olika typer av kort samt att löpande hantera inkommande ärenden i ett ärendehanteringssystem för att säkerställa att alla processer flyter smidigt.
• Hantera ärenden i vårt ärendehanteringssystem
• Lägga upp nya medarbetare och administrera deras ID06- och SSG-kort
• Boka in utbildningar kopplade till korten
• Avsluta kort och säkerställa att ärenden hanteras löpande
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar på eftergymnasial nivå och har minst 1 år kvar av studier, alternativt har annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Har tidigare arbetslivserfarenhet av en serviceinriktad roll
• Har mycket goda datorkunskaper
• Har god förmåga att arbeta administrativt och strukturerat
• Har mycket goda kunskap i svenska och engelska i både tal och skrift, då bägge språk används i det dagliga arbetet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Ansvarstagande, noggrann och självgående
• Problemlösande och initiativtagande
• Har god förståelse för prioritering och struktur (t.ex. hantera äldsta ärenden först)
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett Cv. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, detta kan till exempel vara studier eller en annan anställning. (t. ex. studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande).
INFORMATION OM FÖRETAGET
Sista dag att ansöka är 2025-10-30
