Administratör till ISS - Malmö eller Stockholm/Solna
ISS Facility Services AB / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2026-06-22
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ISS är ett av världens största tjänsteföretag och i år firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet – socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör – och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda – och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Vill du arbeta i en central roll där administration, samordning och utveckling av Facility Management-tjänster möts? Vi söker nu en strukturerad och lösningsorienterad Administratör till en av våra större kunder inom offentlig sektor.
Hos ISS blir du en viktig del av leveransen där du säkerställer att administrativa processer fungerar effektivt, stödjer den operativa driften och bidrar med analyser och förbättringsarbete.
Om rollen
Som Administratör arbetar du nära driftorganisationen, leverantörer och kund. Du har en koordinerande roll där du ansvarar för administrativa processer, ärendeflöden och uppföljning kopplade till FM-leveransen.
Rollen passar dig som trivs i gränslandet mellan administration, driftstöd och projektkoordinering, där du får arbeta med många kontaktytor och bidra till att skapa struktur och effektiva arbetssätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Hantera och följa upp ärenden i olika FM- och verksamhetssystem
Samordna administrativa aktiviteter inom daglig drift eller utvecklingsprojekt
Stötta driftorganisationen med planering, uppföljning och koordinering
Genomföra kartläggningar, analyser och sammanställa rapporter
Ta fram beslutsunderlag och statistik
Koordinera mindre projekt, förändringsinitiativ och förbättringsarbeten
Säkerställa korrekt dokumentation och kvalitetsuppföljning
Vara en viktig kontaktpunkt mellan kund, drift och interna funktioner
Vi söker dig som
Har flerårig erfarenhet av administrativt och koordinerande arbete inom fastighet, service, projektadministration eller liknande där du arbetat med både förvaltning och utveckling
Har mycket god systemvana och lätt för att lära dig nya digitala verktyg
Har mycket goda kunskaper i Microsoft Office-paketet, framför allt Excel, Word och PowerPoint
Har mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Ärendehanteringssystem eller FM-system
Projektadministration eller driftsamordning
Rapportering, uppföljning och analys av verksamhetsdata
Arbete inom offentlig sektor eller större serviceleveranser
Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Analytisk och van att arbeta med information, statistik och uppföljning
Strukturerad och noggrann med en god administrativ förmåga
Serviceinriktad och kommunikativ med lätt för att skapa goda samarbeten
Självständig, ansvarstagande och initiativrik och gillar att arbeta proaktivt
Flexibel och trivs i en verksamhet med högt tempo och många kontaktytor
Vi erbjuder
Hos ISS blir du en del av en internationell organisation där människor, service och kvalitet står i centrum. Du får en varierande roll med stor möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt i en viktig leverans hos en betydande kund inom offentlig sektor.
Då tjänsten är placerad inom en verksamhet med höga krav på säkerhet kan säkerhetsprövning att genomföras enligt gällande säkerhetsskyddslagstiftning. En godkänd säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning.
Placering: Malmö eller Stockholm/Solna
Omfattning: Heltid
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Ida Edlund ida.edlund@se.issworld.com
eller Sofia Granander, sofia.granander@se.issworld.com
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280)
117 60 SOLNA Arbetsplats
ISS Facility Services AB Kontakt
Rekryterare
Josefin Holmström josefin.holmstrom@se.issworld.com Jobbnummer
9972630