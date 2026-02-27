Administratör till Hälso- och sjukvård och rehabiliteringsenheten

Hedemora kommun / Administratörsjobb / Hedemora
2026-02-27


Inom omsorgsförvaltningen i Hedemora kommun arbetar cirka 700 engagerade medarbetare inom olika områden och professioner. HSR-enheten ansvarar för hälso- och sjukvård upptill sjuksköterskenivå samt rehabilitering på primärvårdsnivå.

På HSR-enheten arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, rehabassistenter och enhetschefer. Under våren 2026 kommer verksamheten trygg hemgång med undersköterskor flytta över till HSR. Vi har verksamhet som pågår dygnet runt.

Publiceringsdatum
2026-02-27

Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerade administratör till vårt team på HSR-enheten. I rollen som administratör är du spindeln i nätet, den som får strukturer, flöden och kommunikation att fungera i vardagen. Tjänsten är tillsvidare och arbetstiden är förlagd till dagtid.

Arbetsuppgifterna spänner över flera områden:

* Tillsammans med enhetschef ansvara över schemaläggning
* Sköter beställningar av material och tjänster samt hanterar leverantörskontakter
* Samverka internt på HSR och inom kommunen samt med andra aktörer
* Hantera administrativa uppgifter och dokumentation
* Arbetar i våra IT-system och verksamhetsstöd

Vi erbjuder:

* En stimulerande och utvecklande arbetsmiljö
* Ett engagerat och stödjande team
* Friskvårdsbidrag till alla anställda
* Gratis te och kaffe

För övriga förmåner se länk: https://hedemora.se/kommun-och-demokrati/sa-fungerar-kommunen/arbeta-hos-oss/personalformaner/

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

* Har en dokumenterad administrativ bakgrund och en god förståelse för vårdens unika förutsättningar
* Har relevant utbildning inom administration eller vård och omsorg alternativt inom något som arbetsgivaren anses vara likvärdig
* Har förmågan att arbeta självständigt och i team
* Är noggrann, har patienten/brukaren i fokus samt är kostnadsmedveten
* Aktivt arbetar utifrån kommunens värdegrund KRAM (kundfokus, respekt, ansvar och mod)
* Har B - körkort
* Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Meriterande:

* Erfarenheter av arbete i Intraphone, Time care planering, Time care pool, Personec, Pulsen och Raindance
* Erfarenhet av administrativt arbete inom hälso- och sjukvårdssektorn

Övriga kompetenser:

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser att du som söker är ansvarsfull, engagerad, flexibel och lyhörd.

ÖVRIGT
Som medarbetare inom Hedemora kommun är det viktigt att du delar vår gemensamma värdegrunden KRAM som står för Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika

bakgrund.

Vi har gjort vårt medieval och undanber oss all kontakt från annonsförsäljare samt rekryteringsbolag.

Välkommen med din ansökan!

Om du behöver hjälp med hur du ansöker - kontakta supporten på 0771-10 10 29.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OF 15/26".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hedemora kommun (org.nr 212000-2254), https://hedemora.se/

Kontakt
Biträdande Enhetschef för rehab
Johanna Almséus
0225-34000

Jobbnummer
9769159

