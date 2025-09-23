Administratör till globalt företag i Lund!

Sway Sourcing Sweden AB / Administratörsjobb / Lund
2025-09-23


Om uppdraget
Som administrativ konsult kommer du att vara en central del i ett team som ansvarar för kalibrering och relaterade administrativa processer. Rollen är bred och variationsrik, vilket är perfekt för dig som trivs med att hålla många bollar i luften och säkerställa att allt flyter på smidigt.
Exempel på arbetsuppgifter som ingår:

Hantera in- och utcheckning av instrument


Fakturering och offertadministration


Planering och koordinering av externa leverantörsbesök


Logistik & fraktadministration


Hantering av kalibreringsmailboxen


Registrering och scanning av certifikat i databaser


Administration av elsäkerhetsdokumentation


Översyn och administration av instrumentpool

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:

Goda IT-kunskaper och vana att arbeta i Microsoft Office


2-3 års relevant erfarenhet av liknande administrativa uppgifter


En strukturerad och noggrann arbetsstil


Förmåga att arbeta självständigt och samtidigt bidra till teamets framgång


Det är meriterande om du arbetat i globala/internationella företag tidigare.

Praktiska detaljer:
Plats: Lund Start: 1 oktober 2025 Slutdatum: 31 december 2026 med möjlighet till förlängning
Sista ansökningdagen: 28 september men vi arbetar med löpande urval & intervjuer.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden AB (org.nr 559360-7517)

Arbetsplats
Sway Sourcing

Kontakt
Adina Brokvist
adina@swaysourcing.com
0737012904

Jobbnummer
9522207

