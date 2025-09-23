Administratör till globalt företag i Lund!
2025-09-23
Om uppdraget
Som administrativ konsult kommer du att vara en central del i ett team som ansvarar för kalibrering och relaterade administrativa processer. Rollen är bred och variationsrik, vilket är perfekt för dig som trivs med att hålla många bollar i luften och säkerställa att allt flyter på smidigt.
Exempel på arbetsuppgifter som ingår:
Hantera in- och utcheckning av instrument
Fakturering och offertadministration
Planering och koordinering av externa leverantörsbesök
Logistik & fraktadministration
Hantering av kalibreringsmailboxen
Registrering och scanning av certifikat i databaser
Administration av elsäkerhetsdokumentation
Översyn och administration av instrumentpool
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Goda IT-kunskaper och vana att arbeta i Microsoft Office
2-3 års relevant erfarenhet av liknande administrativa uppgifter
En strukturerad och noggrann arbetsstil
Förmåga att arbeta självständigt och samtidigt bidra till teamets framgång
Det är meriterande om du arbetat i globala/internationella företag tidigare.
Praktiska detaljer:
Plats: Lund Start: 1 oktober 2025 Slutdatum: 31 december 2026 med möjlighet till förlängning
Sista ansökningdagen: 28 september men vi arbetar med löpande urval & intervjuer.
