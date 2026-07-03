Administratör till Försvarsmaktens cyberförsvar i Stockholm
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2026-07-03
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Vill du värna om Sverige och vår rätt att leva som vi själva väljer i en digitaliserad värld?
Attacker över internet mot datorer och servrar sker världen över i allt större omfattning. Effekterna av en cyberattack kan få lika stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner som ett konventionellt väpnat angrepp.
Försvarsmakten är en organisation i ständig utveckling för att alltid vara beredda att värna Sveriges okränkbara frihet. Vi är beredda att göra det som krävs, även i de svåraste av situationer.
Försvarsmaktens cyberförsvar söker nu en administratör, inom myndigheten kallad stabsassistent, till vår verksamhet i Stockholm. Vi söker dig som vill arbeta med drivna kollegor och som vill utvecklas i din yrkesroll.
Om befattningen
Som administratör arbetar du med varierande uppgifter som syftar till att stödja verksamhetens ledning och medarbetare. Du är en viktig del i att skapa, utveckla och upprätthålla verksamhetens administrativa rutiner och övrig stabstjänst.
Du kommer att hantera flera kontaktytor som är grundläggande för att organisationen ska kunna lösa sin uppgift. I rollen förekommer också administration av inkommande information och underlag som du ansvarar för att hantera och strukturera.
Tjänsten som administratör/stabsassistent är varierande. Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling inom domänen och ditt område.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Stödja ledningsgrupp och medarbetare med huvudsakligen administrativa uppgifter.
Skapa, utveckla och upprätthålla administrativa rutiner.
Hantera inkommande information och skrivelser, internt och externt.
Bidra med förutsättningar för en trevlig arbetsplats för dig och dina kollegor.
Hantera och administrera ärenden inom ekonomi, resor, inköp och övrig stabstjänst.Publiceringsdatum2026-07-03Kvalifikationer
Godkänd gymnasieexamen.
Minst två års erfarenhet av för oss relevant arbetslivserfarenhet.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Hög kompetens inom Word, Power Point och Excel.
Erfarenhet av arbete med ekonomisk administration.
Meriterande
Gymnasieutbildning alternativt eftergymnasialutbildning inom bedömt meriterande område, exempelvis ekonomi eller administration.
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom Försvarsmakten eller annan myndighet.
Genomförd stabsassistentutbildning.
Personliga kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter och kan driva egna processer framåt. Du är vetgirig och söker aktivt information för att leverera ett så bra resultat som möjligt. Du behöver vara trygg med att arbeta med information som omfattas av en hög grad av säkerhet och sekretess.Övrig information
Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Försvarsmakten för andra personer än dina närmst berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med information är att det finns tjänster inom området som omfattas av sekretess. Krav för tjänsten är svenskt medborgarskap.
Arbete på annan ort samt beredskap och skiftarbete kan förekomma.
Resor i tjänsten kan förekomma både nationellt och internationellt.
Anställningsformen är tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning om du inte är anställd inom Försvarsmakten.
Placeringsort för tjänsten är Stockholm.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Frågor om tjänsten mejlas till cyberintresse@mil.se
Din ansökan vill vi ha senast 2/8 - 2026, ansökan med meritförteckning skickas till: cyberintresse@mil.se
, ange referens 81556. Eller via brev till Försvarsmakten Högkvarteret/FST STRA Cyber, Att EWI, Lidingövägen 24, 107 85 Stockholm. Märk kuvertet "Ansökan" och ange annonsens referens.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet: I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
107 85 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9991551