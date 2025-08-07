Administratör till första linjens socialtjänst i Järva
2025-08-07
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vill du göra verklig skillnad? Välkommen till Järva - en stadsdel i framkant!
Järva är en levande och dynamisk stadsdel där mångfald, engagemang och utveckling står i centrum.
Här satsar vi på framtiden - med fokus på tidiga och förebyggande insatser för barn och familjer. Tillsammans med dina kollegor, enhetschefer och områdeschef arbetar du med sikte på vår vision: Hjälp när det behövs - eller innan.
Nu söker vi en serviceinriktad administratör till vårt område Första linjens socialtjänst. Tjänsten är ett föräldravikariat fram till januari/februari 2026.
Din roll
I rollen som administratör stödjer du främst enheten för familjerätt och kontaktverksamhet men även mottagningsenheten barn och unga. Ditt huvudsakliga uppdrag innebär att arbeta med fakturahantering och inköpsordrar i Agresso, behörighetshantering, bevaka funktionsbrevlådor, skriva anställningsavtal och hantera månadsrapporter för kontaktverksamheten. Andra administrativa arbetsuppgifter förekommer också. Inom avdelningen är ni tre administratörer som stöttar olika enheter men backar också upp varandra vid behov.
Vi erbjuder
Hos oss får du en arbetsplats med engagerade och kompetenta kollegor med ett starkt fokus på kvalitet - både inom myndighetsutövning och det förebyggande arbetet. Vi vill arbeta tillsammans som en sammanhållen socialtjänst för våra invånare. I vårt arbete utgår vi från empati, med mod och respektfullt bemötande.
Vi finns i lokaler nära Kista Centrum med goda kommunikationer via tunnelbana, buss och pendeltåg. De flesta av våra medarbetare har egna kontorsrum. I Kista finns även ett brett utbud av restauranger och butiker.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
gymnasieexamen med inriktning administration, ekonomi eller motsvarande
erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom socialtjänst eller annan offentlig verksamhet
goda kunskaper i Officepaketet och god IT-vana
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
erfarenhet av fakturahantering och ekonomisystemet Agresso
Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat i Stockholms stads verksamhetssystem Paraplyet.
Som person är du flexibel, ansvarstagande och strukturerad i ditt arbete. Du trivs med att samarbeta men arbetar också självständigt när det krävs. Du har lätt för att skapa goda relationer, kommunicerar lyhört och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Ditt förhållningssätt är lösningsorienterat och du strävar alltid efter att ge bästa möjliga service.
Varmt välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering ingår det tester som en del i bedömningen i samband med urval.
I denna rekrytering ingår det tester som en del i bedömningen i samband med urval.
Vi rekryterar utan det personliga brevet för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som är viktiga för rollen. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Ersättning
