Administratör till förskolor Ljungsbro/Vreta kloster
Linköpings kommun / Administratörsjobb / Linköping Visa alla administratörsjobb i Linköping
2026-01-15
Tjänsten är placerad inom Utbildningsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi arbetar för att erbjuda en utbildning med hög kvalitet, från förskola till vuxenutbildning, som ger Linköpingsborna de bästa förutsättningarna att växa, utveckla sina kunskaper och nå sin fulla potential.
Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Att vara administratör hos oss innebär att vara ett stöd till ledningen och verksamheten och du kommer vara ansvarig för bemanningen för våra förskolor. Du kommer att ha daglig kontakt och ge service till chefer och medarbetare. Du är därför viktig som verksamhetens ansikte utåt.
Tjänsten hos oss innebär att du på halvtid arbetar med den dagliga bemanningen och schemaläggning, dvs du ansvarar för att se till att bemanningen på förskolor fungerar utifrån rådande omständigheter samt ser till att allas scheman ligger rätt. Den andra halvtiden innehåller varierande administrativa arbetsuppgifter såsom personal- och löneadministration, elevadministration och fakturahantering. De administrativa system som främst används är Heroma, IST, W3D3 och Unit4. Även om arbetsuppgifterna utförs med olika administrativa verktyg, handlar uppdraget i grunden om att ge service. Du kommer att ingå i ett administrativt nätverk där det finns möjlighet att utbyta erfarenheter, få information och kompetensutveckling riktad mot din yrkesgrupp.
Din arbetsplats
Förskoleområde 2 i Ljungsbro är ett område som består av 5 förskolor i varierande storlek som tillsammans arbetar mot gemensamma mål. Området omfattar förskolor i Ljungsbro och Berg.
Som administratör kommer du ingå i ett team med rektor och biträdande rektorer. Vi sitter på Centralplan 1 i Ljungsbro.
Du som söker
Vi söker dig som har gymnasieexamen. Vi ser att du har erfarenhet av att ha arbetat med administration och vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med löne-, ekonomi- och/eller personaladministration. Har du erfarenhet av administration inom offentlig verksamhet ser vi det som meriterande samt om du har erfarenhet av arbete inom förskola. Det är också meriterande om du har erfarenhet av löne- och/eller ekonomisystem.
Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i svenska språket då det är en förutsättning för att kunna utföra förekommande dokumentation och kommunikation med andra.
För att lyckas i rollen behöver du kunna arbeta självständigt och planera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Vidare behöver du kunna ta stort ansvar för ditt arbetsområde och hålla uppsatta deadlines. Du har god serviceförmåga och kan se de behov som finns inom det administrativa uppdraget. Vidare samarbetar du bra med andra och du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
I den här rekryteringen kan vi komma att använda oss av personlighet- och problemlösningstester som en del av vår bedömning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16513
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Rektor
Linda Östergaard linda.ostergaard@utb.linkoping.se 013-294821 Jobbnummer
9686121