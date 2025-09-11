Administratör till företag i Stockholm
KFX HR-partner Skandinavien AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos KFX HR-partner Skandinavien AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-11Om tjänsten
Är du en lösningsorienterad person med ett öga för detaljer och en talang för administration? Trivs du med strukturerade arbetsuppgifter där noggrannhet och effektivitet är avgörande? Vi söker just nu en organiserad, pålitlig och positiv administratör som vill ha en nyckelroll i att säkerställa korrekt och smidig hantering av information. I denna roll ser vi att du har god datorvana med goda kunskaper i system som Officepaketet bland andra.Om företaget
KFX HR-partner är ett auktoriserat bemannings-, rekryterings- och omställningsföretag. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på din kundarbetsplats. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega. Vi är ett bemanningsföretag som värnar om den personliga kontakten med alla våra medarbetare. Vårt mål är att vara bemanningsbranschens bästa arbetsgivare.
Du kommer att bli anställd av KFX HR-partner, därför är det viktigt att du trivs i rollen som konsult. Som konsult är det viktigt att du kan ta egna initiativ, är flexibel och pålitlig. Du är vårt och kundens ansikte utåt och ska därför förstå vår och kundföretagets organisation. Våra ledord på KFX HR-partner är Stolthet, Omtanke och Engagemang - dessa ska genomsyra allt vi gör.Dina arbetsuppgifter
Som administratör kommer du att ha en varierad och central roll där du stöttar verksamheten med olika administrativa uppgifter. Du ansvarar för att hålla ordning och struktur i det dagliga arbetet och bidrar till att skapa effektiva arbetsflöden.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• Hantering och uppdatering av information, rapporter och dokumentation
• Stöd till medarbetare och chefer i löpande administrativa frågor
• Koordinering och uppföljning av ärenden och processer
• Vara en kontaktpunkt för både interna och externa frågor Kvalifikationer
Vi söker dig som trivs med att arbeta noggrant och strukturerat samt har en vilja att hålla ordning och reda. Som person uppvisar du en positiv inställning och kan samarbeta med kollegor i olika roller. Du är en kunnig administratör och har ett öga för detaljer.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
• Har tidigare erfarenhet inom administration och service
• Har god datorvana och kunskaper i Office-paketet
• Är mycket noggrann, strukturerad och ansvarstagande
• Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, måndag-fredag
Plats: Stockholm
Vi genomför bakgrundskontroll i våra rekryteringsprocesser. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag - vänta därför inte med att skicka in din ansökan! Vid frågor, kontakta ansvarig rekryterare Emilia Andrén på emilia.andren@kfx.se
. Vi tar inte emot ansökningar via mejl.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KFX HR-partner Skandinavien AB
(org.nr 556658-2143) Arbetsplats
KFX HR-partner Jobbnummer
9504940