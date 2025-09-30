Administratör till Eurocash i Strömstad
2025-09-30
Har du god systemvana och brinner för administration? Då kan du vara den vi söker! Till Eurocash i Strömstad söker vi en administratör. Tjänsten är ett konsultuppdrag med start omgående och sträcker sig till sista november med möjlighet till förlängning!
Sök rollen idag då intervjuer sker löpande!Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Din huvudsakliga uppgift är att administrera att korrekt information/data finns i systemen mellan supportkontor och butiken. Du kommer arbeta med att:
Ta emot Kampanjartiklar och skapa ett underlag som sedan publiceras på intranätet och publicera kampanjer i ButiksAppar.
Hålla i tidsplanen från kategori till marknad inför publicering till butik.
Säkerställa sortimentslistor och kampanjinformation som är tillgängliga och aktuella för butik lägga ut på intranätet och en gemensam sharepoint.
Arbete i receptionen och du hjälper även till att ta emot leverantörsbesök från kontoret i Strömstad.
Ta ut kampanjuppföljning.
Artikelvård.
Ta emot och publicera Information via Intranät och Teams.
Du utgår från kontoret i Strömstad.
Vem är du?
För att lyckas i rollen är du strukturerad och noggrann, du har mycket god kommunikationsförmåga samt en flexibilitet i ditt arbete för kunna växla mellan administrativa uppgifter och receptions-/mottagningsarbete. I övrigt ser vi att du har:
Administrativ erfarenhet - vana av att arbeta med informationsflöden och dokumenthantering.
Systemvana - trygg i att arbeta i intranät, SharePoint, Teams och andra digitala verktyg/applikationer.
Vana att arbeta i organisationer med många kontaktytor.
Vi ser det meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete inom detaljhandel eller butikskedja.
Kunskap om kampanjarbete och sortimentshantering.
Erfarenhet av receptionsarbete och/eller kund-/leverantörskontakter.
Om verksamheten
Som matvarukedja har Eurocash lång erfarenhet av gränshandel och har i mer än 20 år funnits vid gränsen för sina kunder. Den första butiken öppnade 1999 i Svinesund och idag finns Eurocash representerade på sex orter med sju matbutiker, från Storlien i norr till Strömstad i söder. Genom att utmana branschen ska Eurocash fortsätta växa och stärka positionen som gränsens ledande matvarukedja.
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "74553". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Emilia Malm emilia.malm@poolia.se Jobbnummer
9533532