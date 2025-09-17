Administratör till enheten för service och administration - Uppsala kommun
Välkommen till socialförvaltningen. Socialförvaltningens uppdrag är att tillhandahålla en god vård och omsorg samt bedriva verksamhet som ger stöd för den enskilde att leva ett självständigt och aktivt liv. Socialförvaltningen (SCF) leds av en direktör och är indelad i fyra avdelningar; Stab SCF, Barn och ungdom myndighet, Barn och ungdom insatser och Vuxen.
Har du erfarenhet av administrativ arbete? Är du intresserad av att arbeta med verksamhetsnära administrativt stöd inom socialförvaltningen? Då kan du vara den vi söker!
Stab SCF består av tre enheter: service och administration, strategiskt stöd och verksamhetsnära stöd och leds av en stabschef.
Enheten för service och administration är placerade på flera olika adresser: Svartbäcksgatan 44, Bolandsgatan 10, Valthornsgatan 1C och i stadshuset. Enheterna för verksamhetsnära stöd och strategiskt stöd har sin arbetsplats i stadshuset. Tjänsten som administratör är placerad på Bolandsgatan 10 i Uppsala.
Stab SCF:s uppdragVi arbetar tillsammans med kärnverksamheten så att förvaltningen lyckas med sitt uppdrag och vi ökar den politiska genomslagskraften. Vi arbetar systematiskt mot uppsatta mål med värdegrunden som utgångspunkt.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Tjänsten som administratör har till uppgift att stödja förvaltningens placeringsenheter med verksamhetsnära administrativt stöd.
I arbetet som verksamhetsnära administratör ingår bland annat:
• hantera medgivandeblanketter/registerkontroller
• hantera inkommen post från familjehem/kontaktfamilj/kontaktperson
• hantera månadsrapporter/körjournaler
• borttagning av aktanteckningar
• scanning- kopiering-, utskrift- och faxarbete
• arkivvård
• boka resor och hantering av busskort
• hantera överföringar och delegeringslistor
• vid frånvaro i receptionen arbetar som receptionist
• ge stöd till familjehemssekreterare avseende anställningsunderlag för uppdragstagare.
• stödja handläggare vid utlämnande av olika handlingar
• övrig administration som vid behov kan uppkomma.
Vi söker dig som har gymnasiekompetens och erfarenhet av administrativt arbete. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i Microsoft 365. Du behöver även ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska språket.
Vi ser gärna att du har någon form av administrativ utbildning och utbildning i offentlig förvaltning. Har du erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig sektor, att arbetsleda administrativ personal och/eller av att arbeta i ekonomi- och lönesystem ses det som meriterande. Det är en fördel om du har kunskaper i Lifecare/Procapita.
Som person är du serviceinriktad, lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Vidare är du kommunikation och har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera. Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Ola Jeremiasen, tillförordnad enhetschef, 018-727 86 15.
Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34Vision, Sofia Venemalm, 018-727 12 13.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
