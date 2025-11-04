Administratör till enheten Ekonomiskt bistånd, Upplands Väsby kommun
Upplands Väsby kommun / Administratörsjobb / Upplands Väsby Visa alla administratörsjobb i Upplands Väsby
2025-11-04
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Upplands Väsby kommun i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Stockholm
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi söker en kvalificerad administratör till enheten Ekonomiskt bistånd i Upplands Väsby kommun.
Är du lösningsfokuserad och serviceinriktad? Vill du ha ett omväxlande arbete med flera olika arbetsuppgifter? Välkommen med din ansökan.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett omväxlande och självständigt arbete. Som administratör hos oss är du spindeln i nätet och stöttar både medborgare, socialsekreterare och chefer.Publiceringsdatum2025-11-04Om företaget
Enheten för ekonomiskt bistånd är indelad i en mottagningsgrupp och en uppföljningsgrupp.
Här arbetar 17 socialsekreterare, en administratör, två biträdande enhetschefer och en enhetschef. Då vår nuvarande administratör går vidare till andra utmaningar söker vi nu en ny administratör.Om tjänsten
Som administratör på enheten ekonomiskt bistånd kommer du arbeta med fakturor och beställningar. Du kommer ansvara för arkivering av ärenden rörande ekonomiskt bistånd och dödsboärenden. Även handläggning av ansökningar om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader och enklare ärenden rörande försörjningsstöd är en del av arbetsuppgifterna. Arbetet innebär också olika typer av administrativa uppgifter i vårt verksamhetssystem Combine, tex registrering av inkomna domar och återbetalningar från Försäkringskassan. Du ansvarar även för att fördela posten.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
- Högskoleutbildning
- Erfarenhet av att arbeta som administratör, gärna inom en myndighet
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av fakturahantering i Raindance
- Erfarenhet från verksamhetssystemet Combine
- Kunskap om arkivering inom socialtjänsten
- Kunskap om återsökning från Migrationsverket
Som person är du strukturerad, trygg och lösningsfokuserad med god kommunikativ förmåga. För oss innebär det att du arbetar med enhetens behov i fokus. Du ser lösningar istället för hinder. Du är trygg i din roll och klarar av att arbeta självständigt, men är duktig på att samarbeta såväl internt som externt. Eftersom du är enhetens enda administratör är det en fördel om du är van vid och trivs med att arbeta självständigt. Du kommer att tillhöra en grupp, dock har dina kollegor andra arbetsuppgifter.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi på social- och omsorgskontoret arbetar med allt från adoptionsfrågor till vård i livets slutskede. Vår verksamhet och organisationskultur präglas av vår värdegrund gällande delaktighet, kompetens, tillit och respekt. Det är grunden i vårt arbete och ett förhållningsätt mot varandra och de vi är till för.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare.html Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/291". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Sofia Zelander 0859097180 Jobbnummer
9586976