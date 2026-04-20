Administratör till ekonomiskt bistånd på kompetensförsörjningskontoret
Norrköpings kommun / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-04-20
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en bred roll där du gör skillnad varje dag genom att stötta både kollegor och verksamhet? Då är du vår nya kollega!
Vilka är vi?
Kompetensförsörjningskontorets uppdrag är att synliggöra den framtida arbetskraften och vara en aktiv del i att lösa Norrköpings kompetensförsörjningsbehov.
Med våra gemensamma resurser och professionella kompetens är vi en central part internt och externt för samhällets tillväxt och individens utveckling. Vi ger våra invånare möjlighet att växa och utvecklas och där vägen till egen försörjning ska vara så kort som möjligt.
Kompetensförsörjning är det ord som förenar oss i vårt uppdrag i alla de verksamheter vi arbetar för. Inom kontoret är vi cirka 400 anställda som ansvarar för försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen, kommunala arbetsmarknadsåtgärder, budget- och skuldrådgivning samt vuxenutbildning från SFI till yrkeshögskola.
Inom ekonomiskt bistånd är vi en del av det yttersta skyddsnätet och möter personer som hamnat i en svår situation. Vår uppgift är dels att utreda rätten till ekonomiskt bistånd, och dels att vägleda personen till egen försörjning.
Ekonomiskt bistånd består av fem enheter och vi söker nu en driven administratör, med placering på enheten specialist och kontroll.
Vi arbetar med specialiseringar; bland annat återkrav, tandvård, överklagningar, felaktiga utbetalningar, stickprov, dödsbo samt budget- och skuldrådgivning. Enheten består av engagerade socialsekreterare och förste socialsekreterare.
Du hittar oss på Tegelängsgatan 19, med närhet till det mesta! Publiceringsdatum2026-04-20Arbetsuppgifter
Hos oss får du en nyckelroll där du stöttar enhetens sju team i deras dagliga arbete. Du arbetar nära både teamen, enhetschef och förste socialsekreterare och ser till att de har rätt stöd för att lyckas i sina uppdrag. Rollen är bred och passar dig som trivs med många kontaktytor och som gillar att växla mellan olika arbetsuppgifter.
I ditt dagliga arbete fungerar du som ett viktigt administrativt stöd och hanterar flera parallella uppgifter. Du stöttar i ärendehantering, tar fram och hanterar akter samt ansvarar för beställningar och andra administrativa moment som får verksamheten att fungera smidigt.
En del av rollen innebär också att arbeta med statistik. Du hämtar in data, bearbetar den och omvandlar den till tydliga och användbara underlag och listor som stöd för teamens arbete.
Du bidrar även i arbetet gentemot biståndsutskottet och ansvarar för administrativa delar av expediering och beredning, både före och efter beslut. Vid frånvaro på enheten skapar du kontinuitet genom att bevaka mejl, vidarebefordra viktig information och hantera bokningar, så att arbetet kan fortlöpa utan avbrott.
Vid behov stöttar du dessutom upp i receptionen, där du tillsammans med kollegor bidrar till god service och ett professionellt bemötande.
Tillsammans utgör dessa delar en varierad och viktig roll där du bidrar till struktur, kvalitet och ett välfungerande stöd till hela enheten.
Vem är du?
Vi söker dig som har en gymnasieexamen och erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete. Du har arbetat med att hantera beställningar, handlingar och framtagande samt bearbetning av statistik.
Vi ser att Excel är din starka sida, där du har kunskap och erfarenhet av att arbeta med den på avancerad nivå. Att ta emot besökare och vara ansiktet utåt är en del av din erfarenhet som du trivs med.
Vi ser positivt på om du har en eftergymnasial utbildning inom administration eller som registrator. Har du kunskap om förvaltningslagen, GDPR och sekretess ser vi det som en tillgång.
Som person arbetar du självständigt, tar ansvar för dina uppgifter och drivs av att ta initiativ. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar, arbetssätt och nya situationer.
Du har en god förmåga att organisera och prioritera ditt arbete. Du kan strukturera information och resurser på ett effektivt sätt och gör väl avvägda prioriteringar utifrån vad som är mest angeläget.
Du är serviceinriktad och har ett tydligt kundfokus. Du har förmåga att förstå behov och arbetar aktivt för att möta dem på ett professionellt och tillmötesgående sätt.
Du trivs med att samarbeta och bidrar till ett gott arbetsklimat genom att dela med dig av kunskap och information. Du har lätt för att skapa goda relationer och bidrar till ett välfungerande teamarbete.
Som person är du kommunikativ, där du anpassar ditt budskap efter mottagare och säkerställer att informationen når fram och förstås. Du har även goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 3 maj
Kontakt: För frågor gällande tjänsten och enheten, kontakta enhetschef Heléne Wennström, 011-15 6645, mailto:helene.wennstrom@norrkoping.se
och för frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta HR-konsult rekrytering Alle Sharif, mailto:alle.sharif@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123440".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
Tegelängsgatan 19
)
602 28 NORRKÖPING
9863239