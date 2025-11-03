Administratör till de anpassade gymnasieskolorna i Göteborg
De anpassade gymnasieskolorna i utbildningsförvaltningen i Göteborg Stad består av åtta skolenheter.
Skolområdet anpassad gymnasieskola (AG) får administrativt stöd av ett gemensamt områdeskansli, som har sin arbetsplats i ett centralt placerat läge i staden. Den administrativa enheten du kommer tillhöra består av fyra kollegor samt din närmaste chef.
Din blivande arbetsplats präglas av ett högt engagemang och ett öppet klimat där det finns plats för alla. Genom nära samarbete och hög nivå av service skapar du goda förutsättningar för att våra elever ska nå sina mål. Tillsammans tar vi ansvar för och stödjer skolenheterna ur ett helhetsperspektiv.
Du utför alla olika typer av elevadministration kopplat till de processer som sker under hela elevens skolgång. Det kan till exempel innebära att lägga upp timplaner, hantera skolbyte, upprättande av betygskataloger och skapandet av schemagrupper. Du kommer även jobba med bland annat in- och utskrivning av elever, hantering av skolskjuts, uppföljning av ekonomi och avtal med andra huvudmän. Rollen innefattar även övrigt löpande administrationsarbete.
På uppdrag av verksamheten utför du den administrativa service och de uppgifter som uppstår dagligen och som innebär en mängd olika arbetsuppgifter. Du utför den nödvändiga prioriteringen som det innebär samt säkerställer en hög nivå av leverans och kvalitet i arbetet.
Tjänsten innebär många kontakter både inom och utanför organisationen och du utför arbetet på ett sätt som präglas av service och god kommunikation. Du kommer att representera områdeskansliet och våra skolor för de som vi är till för och de som vi samarbetar med.
Arbetet innebär att ha ordning och reda, där du skapar och upprätthåller struktur och rutiner för att skapa effektiva arbetssätt. Vi välkomnar att du tar initiativ till förändringar som kan göra skillnad i stort och smått. Vi ser fram emot att välkomna en engagerad och härlig ny kollega till vårt team!Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant eftergymnasial utbildning inom administration, IT eller offentlig förvaltning. Du har minst ett par års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter med ärendehantering samt elevadministrativt arbete inom skola och utbildning samt goda kunskaper om regelverk kopplat till arbetsområdet.
Din digitala kompetens är mycket god och du har lätt för att lära dig system och digitala verktyg. Du är mycket väl förtrogen med Officepaketet. Särskilt meriterande är det om du har goda kunskaper i IST och Ciceron eller motsvarande ärendehanteringssystem.
Du uttrycker dig väl i tal och skrift. Du är självgående, driven samt har en utpräglad servicekänsla och helhetssyn. Du har förmåga att arbeta självständigt och att ta egna initiativ samtidigt som du har god samarbetsförmåga. Du arbetar strukturerat, har förmågan att prioritera bland arbetsuppgifter och har hög stresstålighet samt gillar att ha varierande arbetsuppgifter.
Som person kännetecknas du av engagemang, gott omdöme och noggrannhet. Vi tror att du trivs på en arbetsplats som präglas av olika perspektiv och att du har ett öppet och ödmjukt förhållningssätt.
Utifrån våra elevprognoser kommer elevantalet att växa stadigt kommande 5-10 år. Du behöver därför vara flexibel och trivas i en dynamisk miljö där arbetsuppgifternas sätt att utföras kan komma att utvecklas och förändras.Övrig information
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan. Om företaget
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång. Ersättning
