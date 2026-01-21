Administratör till Carl Engströmgymnasiet i Eslövs kommun
2026-01-21
Vi söker nu en administratör/receptionist till vår skola. Du har en central roll i verksamheten och är ofta den första kontakten för elever, personal och besökare.
Om uppdraget
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 87,5 % och innebär ett varierat arbete som kombinerar administrativa arbetsuppgifter med ett tydligt service- och receptionsuppdrag. I rollen kommer du bland annat att:
• Arbeta med personaladministration såsom att skriva anställningsavtal, följa upp frånvaro samt hantera löneunderlag
• Ansvara för inköp och beställningar
• Förbereda administrativa underlag till skolledningen
• Ta emot frånvaroanmälningar från personal
• Ta emot och registrera besökare samt dela ut besöksbrickor
• Bemanna skolans reception, besvara frågor och hantera inkommande telefonsamtal
• Ge service till elever, exempelvis genom utlåning av spel och pingisrack
• Vid behov beställa mat och fika, duka fram och av, samt bidra till att skapa en trivsam skolmiljö genom enklare utsmyckning
• Utföra övriga administrativa uppgifter som kan förekomma i verksamheten
Din erfarenhet
Vi söker dig som har:
• Gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot administration, ekonomi eller motsvarande
• Eftergymnasial utbildning inom administration, offentlig förvaltning eller liknande är meriterande
• Erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom skola eller offentlig verksamhet
• God datorvana och erfarenhet av administrativa IT-system
Är det här du?
Som administratör hos oss får du en central roll i skolans vardag. Du är ofta den första kontakten för elever, personal och besökare, och bidrar till att skapa en trygg, välkomnande och effektiv arbetsmiljö. För att trivas i rollen ser vi att du är:
• Serviceinriktad och relationsskapande
• Lösningsfokuserad och initiativtagande
• Noggrann, strukturerad och metodisk
• Vänlig och professionell i ditt bemötande
• Trivs i en roll med många kontaktytor och uppskattar variation i arbetsuppgifterna
Om arbetsplatsen
Carl Engströmgymnasiet är en utvecklingsinriktad kommunal gymnasieskola med både yrkesprogram och högskoleförberedande utbildningar. Skolan präglas av samarbete, tydliga strukturer och ett starkt elevfokus. Som medarbetare blir du en viktig del av en professionell organisation där administrationen har en central roll i att skapa goda förutsättningar för elever, lärare och skolledning.
Vi erbjuder
Eslövs kommun erbjuder en utvecklande och ansvarsfull tjänst i en trygg och stabil organisation. Du blir en del av en verksamhet med tydligt samhällsuppdrag och nära samarbete mellan kollegor.
• En stimulerande arbetsmiljö med engagerade och kompetenta medarbetare
• Möjlighet till kompetensutveckling
• Flextid och förmånliga anställningsvillkor enligt kollektivavtal
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• En arbetsplats som värnar om balans mellan arbete och privatliv
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
Här har vi samlat några av dem:https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Enligt Lag om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
