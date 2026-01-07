Administratör till Brottssamordning 1, Utredningssektionen Eskilstuna
2026-01-07
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
, Västerås
, Köping
, Katrineholm
, Södertälje
Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu en nyfiken, strukturerad och framåtlutad administratör till Brottssamordning 1 med placering i Eskilstuna. Hos oss får du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.
PO Södermanland
Polisområde Södermanland är ett av polisområdena inom region Öst och bedriver verksamhet i hela Södermanlands län. Det geografiska området sträcker sig över nio kommuner och är indelat i tre lokalpolisområden: Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping. På polisområdesnivå finns utredningssektionen och ett polisområdeskansli.
Brottssamordning 1 är en grupp inom Utredningssektionen med ansvar för ärendesamordning inom hela polismyndigheten i Södermanlands län. Brottssamordningens övergripande uppdrag är att vara ingång för utredningsärenden mot PO Södermanlands utredningsgrupper. Inkomna nya ärenden bereds och hanteras inom gruppen. Därefter avslutas dessa och redovisas med förundersökningsprotokoll till åklagare, eller överförs på annan grupp att färdigställa. Gruppen har även ansvaret att vara back-office i den nationella arbetsmetoden Snabbare Lagföring (SLF) vilket är en insats som befinner sig under konstant utvecklingsfas.
Brottssamordning 1 består idag av en gruppchef, fyra förundersökningsledare och cirka 15 utredare.Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
Som administratör inom Brottssamordning 1 blir dina främsta arbetsuppgifter att ansvara för att säkerställa ett tillgängligt och kvalitativt utredningsstöd för både förundersökningsledare och utredare. Detta gör du genom att dokumentera, föra protokoll och vidta åtgärder i våra utredningssystem. Andra arbetsuppgifter kan innebära att exempelvis skicka framställan om offentlig försvarare, bygga FU-protokoll, hantera post och hålla kontakt med tingsrätten, åklagarkammaren, frivården, m.m. I uppdraget ligger också att stödja andra utredningsgrupper med liknande administrativt arbete när behovet uppstår.
För rätt person kan det även bli aktuellt att utföra egna utredningsåtgärder som t.ex att hålla förhör eller bidra med inhämtning av filmmaterial. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• En avslutad och godkänd gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• God arbetslivserfarenhet inom service där kundkontakt står i centrum och som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Mycket goda kunskaper i svenska såväl tal som skrift.
• Mycket god datorvana.
• B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet av utredningsarbete inom myndighet, kommun eller region.
• Arbetslivserfarenhet inom administration eller ärendehandläggning.Dina personliga egenskaper
Som administratör hos Brottssamordning 1 blir du en del av en dynamisk arbetsplats med varierande arbetsuppgifter som ställer krav på god stresstålighet. Du trivs i miljöer där det händer mycket och där flera arbetsuppgifter behöver hanteras parallellt. Det är därför viktigt att du arbetar metodiskt och strukturerat. I rollen ser vi också att du tar initiativ i det dagliga arbetet, aktivt söker information och gärna lär dig nya saker för att utveckla både arbetssätt och rutiner.
Vidare värdesätter vi en flexibel och positiv inställning, då arbetet oftast sker i en händelsestyrd verksamhet med föränderliga förutsättningar. För att lyckas i rollen behöver du även ha lätt för att samarbeta, både internt och externt, samt uppskatta att ge service till både allmänheten och kollegor.
Observera att arbetet sker i kontorsmiljö med delat arbetsrum, där det oftast rör sig många medarbetare.
Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper och arbetsförmåga.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Administratör
Arbetsort: Eskilstuna
Arbetstid: VP 5:2
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Administratör
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB610/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Kontakt
HR-konsult
Sophia Flores sophia.flores@polisen.se Jobbnummer
9670299