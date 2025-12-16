Administratör till bemanning och rekryteringsenheten Funktionsstöd sydväst
2025-12-16
Vår enhet söker nu en ny kollega till vårt team.
Hos oss får du huvudansvaret för ett av våra områden, där du blir den självklara kontaktpunkten för cheferna. Som bemanningsadministratör stöttar du våra verksamheter och fungerar som ett värdefullt bollplank i alla bemanningsrelaterade frågor.
I ditt område arbetar du i team tillsammans med en HR-specialist. Tillsammans kompletterar ni varandra och skapar struktur, kontinuitet och kvalitet i det dagliga arbetet. Ni ansvarar gemensamt för att bemanningen flyter på och att verksamheten får det stöd som behövs, när det behövs. Du arbetar även nära övriga kollegor på enheten. Tillsammans bildar ni ett sammansvetsat och lösningsorienterat team som delar kunskap och stöttar varandra, med ett gemensamt fokus på att skapa en hållbar, träffsäker och kvalitativ bemanning för hela organisationen.
Vårt uppdrag är tydligt: att rätt person ska finnas på rätt plats vid rätt tidpunkt. Genom att säkra bemanningen när ordinarie personal är frånvarande bidrar vi till en trygg och stabil verksamhet.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som har en avslutad gymnasial utbildning med inriktning ekonomi eller personaladministration, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Har du en eftergymnasial utbildning med inriktning mot HR eller personaladministration så är det meriterande. Vi ser också gärna att du har god kunskap inom arbetsrätt.
Goda kunskaper i det svenska språket är en förutsättning för att kunna hantera våra IT-verktyg och kontaktytor. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i Time Care pool och Personec.
Vi söker dig som tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter. Du tänker på de vi är till för och deras bästa. Du gör ditt bästa för att göra klart alla arbetsuppgifter på rätt sätt och följer upp hur det blev.
Du är trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. Du visar respekt för alla du träffar på jobbet. Du är inbjudande och positiv. Du jobbar för att eleven/kunden/brukaren får vad den personen behöver.
Du kan ändra hur du jobbar när saker förändras. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar.
Du förmedlar information och idéer på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt. Du säkerställer att ditt budskap går fram. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Bifoga examensbevis och betyg under övriga filer.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
