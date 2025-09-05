Administratör till Arvsfondsavdelningen på Kammarkollegiet
2025-09-05
Har du erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete? Vill du arbeta i en verksamhet som bidrar till en bättre tillvaro för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning? Då har vi ett jobb åt dig på Arvsfondsavdelningen!
Arvsfondsdelegationen är en nämndmyndighet med uppgift att besluta om fördelning av projektmedel ur Allmänna arvsfonden. De projekt som finansieras ur fonden ska bidra till att förnya och utveckla verksamhet för barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning. BRIS, Självmordslinjen och personlig assistans är exempel på verksamheter som startade som arvsfondsprojekt. Kammarkollegiet ansvarar för att vara Arvsfondsdelegationens kansli och utför administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Kansliet består av administratörer, handläggare, jurister, controllers, verksamhetsutvecklare och kommunikatörer.
Arvsfondsavdelningen på Kammarkollegiet är uppdelad i fem enheter. Arvsenheten företräder Allmänna arvsfonden när den är arvinge eller testamentstagare. Projektenhet 1, 2, 3 samt Enheten för stöd och kontroll förbereder projektansökningar inför beslut av Arvsfondsdelegationen och bedriver ett kontinuerligt uppföljnings- och utvärderingsarbete. På enheten för stöd och kontroll är vi idag tio medarbetare och utökar nu antalet medarbetare med en administratör.
Vi kan erbjuda dig ett omväxlande och utvecklande arbete i en stimulerande miljö. Vi har stundtals ett högt tempo och många olika aktiviteter som pågår parallellt. Verksamheten präglas av stor respekt för var pengarna kommer ifrån, viljan att pengarna i Allmänna arvsfonden ska användas till bra saker och att vi ska ha god kontroll av fondmedlens användning. Vi känner stolthet över vår verksamhet, omtanke om varandra och alla har möjlighet att vara delaktig i verksamhetens utveckling. Du blir en viktig medarbetare i vår strävan att effektivisera det dagliga arbetet genom förbättrat stöd av IT och genom högre grad av digitalisering.
Arbetsbeskrivning
I tjänsten ingår bland annat hantering av inkommande mejl och post, diarieföring, samt att ta emot ansökningar av fondens medel. En viktig del i arbetet är granskning av sökande organisationers behörighetshandlingar, såsom stadgar och protokoll. Arbetet innebär mycket kontakter och samarbeten med övriga kollegor på kansliet. Du kommer att aktivt delta i utveckling av vårt digitala ärendehanteringssystem och våra arbetsprocesser. Du kommer att administrera beslutsunderlagen till Arvsfondsdelegationen inför sammanträden och expediera beslut efter sammanträdena. Du kommer även att expediera de formella godkännanden som pågående arvsfondsprojekt måste ha för att kunna fortsätta genomföra projekten. Du tar löpande fram statistik ur vårt diarium och ärendehanteringssystem. Några gånger om året arrangerar vi konferenser och webbinarier och då har administratörerna en viktig roll i förarbetet samt under själva arrangemangen.
Kansliet består totalt av nästan 50 medarbetare. Det administrativa teamet, som består av fyra medarbetare, är navet i det dagliga arbetet och en mycket viktig funktion på kansliet. Vi eftersträvar en effektiv arbetsfördelning mellan våra administratörer, vilket innebär att du ingår i ett arbetslag där kollegorna är backup för varandra och hjälps åt.
Är du vår nya kollega?
Vi söker dig som har
• en fullgjord gymnasieutbildning eller motsvarande
• god förmåga att uttrycka dig väl på svenska, både i tal och i skrift
• aktuell erfarenhet av att arbeta med diarieföring eller registrering av ärenden i offentlig verksamhet
• flerårig och relevant erfarenhet av att arbeta som administratör inom myndighet eller annan offentlig verksamhet
• hög digital mognad och goda kunskaper i Officepaketet (främst Word och Excel)
• erfarenhet och intresse av att hämta ut och sammanställa statistik
Det är meriterande om du har erfarenhet av att
• utveckla administrativa processer
• arbeta som administratör i en stöttande roll
• göra digitala utskick samt bidra med stöd före och under konferenser/webbinarier
• vara delaktig i en förenings styrelsearbete
Du arbetar effektivt, välstrukturerat och kan se helheten i detaljerna. Som person är du serviceinriktad, noggrann och lösningsfokuserad. Du kommunicerar på ett tydligt och enkelt sätt och bemöter såväl kollegor som allmänheten på ett bra sätt. Det är en förutsättning att du trivs med att jobba både självständigt och som en del av ett arbetslag med administratörer. Du tycker om att arbeta med såväl löpande administrativ ärendehantering som utveckling av administrativa lösningar för att effektivisera arbetet.
Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Kammarkollegiet eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter den tillför verksamheten. Vi sätter kompetensen i fokus och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder.
Mer information
Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Tjänsten är placerad i Stockholm. Vi sitter i fina, aktivitetsbaserade lokaler i Gamla stan i centrala Stockholm, men arbetar även på distans i den mån verksamheten tillåter det.
Ansökan
I denna rekrytering vill vi inte att du bifogar ett personligt brev, för att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som sökande använder vi oss i stället av urvalsfrågor. Vi ber dig därför att svara på frågorna så utförligt som möjligt så att vi kan avgöra hur väl du matchar den efterfrågade kompetensen. Bifoga även ditt CV.
Välkommen med din ansökan senast den 14 september 2025.
Kontaktpersoner
Karin Strömdahl, Enhetschef, 08-700 07 69
Elin Hallström, HR-specialist, elin.hallstrom@kammarkollegiet.se
Karin Edstrand, SACO-S, karin.edstrand@kammarkollegiet.se
Lisa Ericsson, ST, lisa.ericson@arvsfonden.se
Kammarkollegiet - en myndighet utöver det vanliga. Vi fungerar som kapitalförvaltare, försäkringsbolag, upphandlare och juridisk byrå för statsförvaltningen med över 35 olika uppdrag från riksdag och regering. Även Allmänna arvsfonden och Den offentliga omställningsorganisationen finns hos oss. Trots uppdragens variation har de gemensamt att det krävs både bredd och spetskompetens för att utföra dem. På Kammarkollegiet arbetar cirka 350 personer - framför allt jurister, ekonomer och kvalificerade handläggare. Myndigheten finns i Stockholm, Karlstad och Härnösand. Ersättning
