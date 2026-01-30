Administratör till arbete med feriejobb, Solna stad
Solna kommun / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2026-01-30
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Solna kommun i Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Var med och förstärk vårt viktiga arbete med sommarjobb för unga.
Vi söker dig som är en snabb och noggrann administratör som tycker om att arbeta med unga. I denna roll får du knyta kontakter med både näringslivet och tjänstepersoner inom kommunen. Publiceringsdatum2026-01-30Om företaget
Solna stad arbetar utifrån Solnamodellen, där individens och näringslivets behov vävs samman. Inom avdelningen för arbetsmarknad och näringsliv arbetar vi tätt tillsammans och söker ständigt nya vägar för att fler solnabor ska få ett arbete och därmed kunna leva ett självständigt liv.
Arbetsmarknads- och näringslivsavdelningen ansvarar för att förbereda människor för arbete och studier samt för att utveckla företagsklimatet i staden, i samverkan med näringslivet. Avdelningen består av ett trettiotal medarbetare som jobbar med arbetsmarknads- och näringslivsfrågor samt vuxenutbildning.
Vad innebär arbetet?
Varje år erbjuder Solna stad sommarjobb till Solnas unga, hos många olika arbetsgivare och inom olika branscher. Vi erbjuder också lovjobb under andra skollov som mer riktade insatser. Ansökan för sommaren 2026 öppnar den 1 februari så vi är nu i full gång med att leta efter arbetsplatser hos olika arbetsgivare i Solna. Därefter följer ett arbete med att matcha ungdomarna till lämpliga arbetsplatser och perioder. Arbetet samordnas av en projektledare och flera av avdelningens medarbetare stöttar upp på olika sätt i arbetet. Vi behöver nu också förstärka arbetsgruppen med en mer administrativt inriktad resurs som kan arbeta tillfälligt under den mest intensiva perioden kring sommarjobben.
En stor del av arbetet handlar om att besvara frågor från ungdomar, föräldrar och arbetsplatser samt att administrera ungdomarnas anställningsavtal. Det ingår också att ta fram information inför och hålla i informationsmöten för ungdomarna och att på olika sätt underlätta för arbetsplatserna. Du hjälper också till med matchningsarbetet och besöker arbetsplatser som tar emot sommarjobbare.
Det finns möjlighet till viss flexibilitet kring arbetets omfattning och arbetstider utifrån arbetsbelastning och dina förutsättningar. I viss mån förekommer arbete på kvällar och helger. Vi räknar med att du arbetar 30-40 timmar i veckan. Du utgår från Solna stadshus men kommer vara rörlig över hela staden och samarbeta med både kommunal verksamhet och näringslivet.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har
- gymnasieutbildning
- goda kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som skrift
- goda IT-kunskaper
- erfarenhet av administrativt arbete, t.ex. registerhantering eller databearbetning.
Vi ser det som meriterande om du har
- samordnat eller administrerat feriejobb i annan kommun eller region
- en pågående eller avslutad högskoleutbildning inom t.ex. HR eller offentlig förvaltning.
- erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor eller av jobbcoachning
- erfarenhet av arbete med unga.
För att du ska trivas och lyckas i rollen har du lätt för att samarbeta med andra, du har en god förmåga att planera och genomföra ditt arbete med noggrannhet och med fokus på resultat. Du är självgående och har lätt för att ta dig an nya arbetssätt och rutiner.
Vårt erbjudande
- En möjlighet att arbeta inom en modern kommunal verksamhet i en stark tillväxtkommun
- En trevlig arbetsgrupp med engagerade medarbetare som har ständiga förbättringar av verksamheten i fokus
- Ett meningsfullt arbete där du bidrar till Solna att skapa möjligheter för unga.
Mer information om ansökan
Tjänsten är en särskild visstidsanställning som löper till och med 31 augusti 2026. Eftersom arbetet nu går in i en intensiv fas ser vi gärna att du kan börja så snart som möjligt. För ytterligare frågor kontakta avdelningschef Pernilla Unell på 08-746 35 00 eller pernilla.unell@solna.se
Varmt välkommen med din ansökan innehållandes CV senast den 8 februari 2026. I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Urvalsarbete och intervjuer kan komma att ske löpande.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/42". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Solna kommun
(org.nr 212000-0183) Arbetsplats
Förvaltningen arbetsmarknad, kultur och fritid, Näringsliv & arbetsmarknad Kontakt
Pernilla Unell 087463500 Jobbnummer
9714138