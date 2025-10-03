Administratör till äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen
2025-10-03
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-10-03Arbetsuppgifter
Mitt i centrala Göteborg, på Första Långgatan, finns våra enheter för löneadministration och avgiftshandläggning. Här möts engagemang och noggrannhet varje dag, och nu söker vi en ny administratör som vill vara med och hålla ihop vardagen tillsammans med oss.
Som administratör blir du en del av ett viktigt nav där cheferna får stöd för att kunna fokusera på verksamheten. Arbetet innebär både självständiga uppgifter och nära samarbete med kollegorna i teamet. Din vardag växlar mellan personal- och löneadministration i Personec och till viss del i Time Care samt beställningar och fakturahantering i Proceedo/Agresso. Ibland är arbetsdagarna rutinfasta, andra gånger mer händelserika alltid med behov av struktur, service och förmåga att prioritera rätt även när tempot är högt.
Hos oss möts du av en arbetsgrupp med stark gemenskap, där vi delar erfarenheter och idéer och hjälper varandra framåt. Vi tror på att olikheter gör oss bättre och att varje röst bidrar till helheten. Det vi kan lova är en arbetsplats med både självständighet och trygghet, där dina insatser får direkt betydelse för många människor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning och har en vidareutbildning inom administration, t ex YRGO. Då arbetet innebär både muntlig och skriftlig kommunikation behöver du ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du har även lätt för att sätta dig in i nya datasystem och trivs med att arbeta i flera system samtidigt och förstår hur de påverkar varandra. Du ska tidigare ha arbetat som administratör och ha erfarenhet gällande systemen Personec, Proceedo, samt att du även behärskar Officepaketet. Har du även arbetat i Time Care och Agresso är det ett stort plus.
Vidare kräver rollen att du tar ansvar för både dina egna och gruppens arbetsuppgifter och ser alltid till de vi är till för. Du arbetar noggrant, följer upp resultatet och säkerställer kvalitet. I mötet med andra är du respektfull, hjälpsam och behåller ett gott bemötande även i pressade situationer.
Du är flexibel och kan snabbt anpassa dig när förutsättningar förändras. Du ser möjligheter i nya situationer och bidrar med lösningar. Din positiva inställning och uppmärksamhet i bemötandet gör att de vi stödjer får det de behöver och blir nöjda.
Välkommen med din ansökan redan idag.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Har du har skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Administrativ chef
Anna-Lena Lindén anna-lena.linden@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-365 71 13 Jobbnummer
