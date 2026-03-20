Administratör till administrativ enhet inom Förvaltningen för funktionsstöd
Göteborgs kommun / Ekonomiassistentjobb / Göteborg Visa alla ekonomiassistentjobb i Göteborg
2026-03-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
Publiceringsdatum2026-03-20
Ekonomiavdelningen består av sex enheter: ekonomi, fastighet, inköp samt tre administrativa enheter.
Avdelningens huvuduppdrag är att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning samt säkerställa ett likvärdigt och effektivt stöd till förvaltningens chefer och medarbetare. De tre administrativa enheterna är fördelade på stadsområdena Nordost/Sydväst, Centrum och Hisingen. Vi har ett bra samarbete mellan enheterna och strävar efter att ge ett professionellt och likartat stöd inom förvaltningen. Vi stöttar chefer och medarbetare i de flesta system och arbetar bland annat med: personal- och lönesystem, ekonomiadministration, avgiftshandläggning, verksamhetssystem m.m. I uppdraget ingår tät kontakt med respektive enheter, chefer, kollegor, övriga stödfunktioner samt olika externa aktörer. Vi tillämpar flextid och har också möjlighet att förlägga viss tid av arbetet hemifrån. Enheten är placerad på två kontor, Lergöksgatan och Angereds torg. Tjänsten har sin huvudsakliga placering på Lergöksgatan.
Vi söker administratör till Administrativa enheten Nordost/Sydväst
Vi söker nu en administratör till vår administrativa enhet för ett vikariat på ett år.
I rollen kommer du att arbeta med ekonomiadministration med fokus på processen köpta insatser. Arbetet innebär hantering av fakturor inom området samt löpande administrativa uppgifter kopplade till processen. Arbetet sker främst i våra verksamhetssystem Treserva och Proceedo.
Inom processen finns en koordinator som ansvarar för rutiner och arbetssätt samt fungerar som stöd i det dagliga arbetet. Arbetet utgår från gemensamma och etablerade rutiner, vilket skapar goda förutsättningar för ett strukturerat och effektivt arbetssätt.
I tjänsten ingår bland annat:
• Kontering av fakturor
• Kontroll av kostnader gentemot fattade beslut
• Administrera fakturor gällande personlig assistans och sjuklönekostnader
• Ekonomiuppföljning i Excel
• Medverkan i prognosarbetet tillsammans med enhetschefer och ekonomer
Arbetet på enheten präglas av gemensamt ansvar, vilket innebär att arbetsuppgifterna kan förändras över tid och ibland utökas under vissa perioder. Vi värdesätter därför flexibilitet, samarbetsförmåga och en nyfikenhet på att utvecklas och lära nytt.
Varmt välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
För tjänsten krävs avslutad gymnasieutbildning. Önskvärt vore om du har en eftergymnasial utbildning eftergymnasial utbildning med inriktning mot administration, ekonomi eller offentlig förvaltning. Meriterande är om du har erfarenhet av fakturahantering och har haft en administrativ tjänst inom offentlig förvaltning/myndighet. Det är ett stort plus om du har erfarenhet av ekonomiadministration med inriktning "köpta insatser".
Vi önskar att du har goda kunskaper om ekonomiuppföljning och ett önskemål är att du har en dokumenterad erfarenhet av arbete i verksamhetssystemen Proceedo och Treserva samt att du är en van användare av Excel. God datorvana är ett krav och du är en van användare av Office365.
Vi ser att du tar stort eget ansvar och duktig på att formulera dig i tal och skrift. Arbetet ställer krav på att du kan arbeta självständigt men i gott samarbete och kommunikation med kollegor och externa samarbetspartners/leverantörer. Vi lägger stor vikt på att du är noggrann, systematisk och bra på ta egna initiativ.
Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information och ser möjligheter i förändringar. Du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt. Det är också viktigt att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt för att hålla uppsatta deadlines.Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1327".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355)
Förvaltningen för funktionsstöd
Madeleine Sihlberg Berntsson madeleine.sihlberg@funktionsstod.goteborg.se
9811168