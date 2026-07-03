Administratör Strategiskt inköp Built to print till BAE Systems Hägglunds
BAE Systems Hägglunds Aktiebolag / Administratörsjobb / Örnsköldsvik Visa alla administratörsjobb i Örnsköldsvik
2026-07-03
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Vill du arbeta i en dynamisk och internationell miljö där struktur, samarbete och relationsbyggande står i fokus? Då kan det vara dig vi söker till rollen som administratör på Strategiskt inköp Built to print hos BAE Systems Hägglunds.
Din framtida utmaning
Med anledning av den kraftiga upprampningen av inkommande projekt ser vi ett växande behov av att utveckla och bredda vår supply chain. För att möta framtidens behov söker vi nu en engagerad och driven administratör till avdelningen Strategiskt inköp built to print
Inom Strategiskt inköp built to print arbetar idag ett 50-tal engagerade och kunniga medarbetare med fokus på strategiskt inköpsarbete för kontraktstillverkning inom hydraulik, mekanik och el. Här blir du en viktig del av teamet och får en central roll i det dagliga arbetet.
I rollen som administratör kommer du bland annat att arbeta med:
Förfrågningar till leverantörer
Uppdatering av inköpsdata i affärssystemet SAP
Samverkan med strategiska och operativa inköpare
Uppföljning & rapportering både till chef och respektive strategisk inköpare
Du kommer att ha många kontaktytor och arbeta nära flera olika inköpare och ett stort antal leverantörer.
Den du är
Vi söker dig som har minst gymnasial utbildning och tidigare erfarenhet av administrativt arbete. Kanske arbetar du idag i en administrativ roll inom inköp, logistik, försäljning, teknik eller ekonomi. Det är meriterande om du har erfarenhet från tillverkande industri eller kunskap inom något av ovanstående områden.
För att trivas i rollen tror vi att du är en person som:
Trivs i ett högt tempo och kan hantera förändringar
har god struktur och planeringsförmåga
gillar att ta eget ansvar och arbeta självständigt
är social, kommunikativ och har lätt för att skapa relationer
uppskattar många kontaktytor och samarbeten
Eftersom vi arbetar i en internationell miljö med både kunder och leverantörer världen över behöver du ha goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Rollen innebär kontakt med internationella partners där engelska används dagligen.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du kommer att ha egna ansvarsområden men det finns stöd från annat team av administratörer att tillgå vilket gör att du behöver ha ett gott självledarskap och trivas att jobba självständigt. Är du driven, kommunikativ och trivs i en koordinerande roll där du får vara spindeln i nätet, då tror vi att du kommer att trivas hos oss.
Vad du blir en del av
Här ges du möjlighet att arbeta i en dynamisk och kunskapsintensiv verksamhet där vi har ambitionen att vara bäst i världen på det vi gör. Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Vi är ett stort globalt företag inom försvarsindustrin med spännande projekt och goda karriärmöjligheter.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 100 000 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är högteknologiska stridsfordon (CV90), avancerade terrängfordon (BvS10, Beowulf), stöd och support till våra kunder. Vår verksamhet är baserad i Örnsköldsvik i hjärtat av Höga Kusten. Pålitlig, Innovativ och Djärv är våra ledord.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/sv Publiceringsdatum2026-07-03Kontaktperson för detta jobb
Har du frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till: Sofia Nyström, gruppchef strategiskt inköp hydraulik 0660-802 32 eller Cathrine Lind, rekryteringskonsult på Axö Consulting tfn 076-8241789.
OBS! Vi tar semester under v 28-31 och din ansökan kommer att behandlas efter sista ansökningsdagen som är 8 augusti.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Om du inte redan bor här, ser vi ser gärna att du blir en av alla som tagit steget och flyttat till Örnsköldsvik för jobb hos oss med möjligheten att kombinera karriär med allt som Höga Kusten har att erbjuda. Självklart erbjuder vi generöst flyttbidrag och goda villkor i övrigt.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Varmt välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BAE Systems Hägglunds Aktiebolag
(org.nr 556305-6059), https://baesystems.varbi.com/
Östermalmsgatan 87 D (visa karta
)
114 59 STOCKHOLM Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Jobbnummer
9990434