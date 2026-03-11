Administratör, sommarvikariat, till Kassa - information till Kanslienheten
Är du en lugn och trygg person som trivs med att vara ansiktet utåt och har en naturlig förmåga att möta människor med värme och empati? Brinner du för att ge god service och dessutom har erfarenhet av vården sedan tidigare? Då ska du söka tjänsten hos oss som Administratör, sommarvikariat, till Kassa- information på Kanslienheten på Centralsjukhuset i Kristianstad!
CSK är ett av Region Skånes fyra stora akutsjukhus. Här bedrivs kvalificerad akutsjukvård under dygnets alla timmar inom samtliga stora specialiteter.
Vårt team består av fyra administratörer som tillsammans samarbetar nära varandra, där egna initiativ och engagemang för patient och verksamhet spelar stor roll. Vi arbetar i receptionen i centralhallen för patienterna och samarbetar även nära sjukhusvärdarna och väktare.
Välkommen till oss! Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Som administratör hos oss på Kanslienheten träffar du varje dag hundratals patienter som besöker vårt sjukhus. Hos oss kommer du ha en avgörande roll i att skapa en trygg och välkomnande miljö för våra patienter.
Som administratör i centralkassan tar du emot patienter som kommer till sjukhuset på bokade besök och registrerar besöket samt tar betalt. Du hanterar patientavgifter, uteblivna besök och har mycket kontakt med sjukhusets alla verksamheter. Kontakt och samarbete med andra regionen förekommer också. Som administratör i centralkassan arbetar du även med övriga administrativa uppgifter såsom beställningar, kontanthantering och kassaavstämning.
Vi tar emot samtal från patienter, anhöriga, våra verksamheter på sjukhuset samt externa vårdgivare och kopplar vidare samtal till rätt instans. I kassan träffar du olika kategorier av patienter med varierande vårdbehov och som har olika ärenden på sjukhuset, vilket gör att du arbetar gentemot alla sjukhusets verksamheter.
I arbetet gäller det att vara flexibel för att hjälpa våra patienter och samarbetspartners på bästa sätt. Därför är det nödvändigt att du är serviceinriktad och har en god kommunikativ förmåga. Hos oss behöver du ha ett gott bemötande till patienterna och andra besökande.
Arbetstiden är förlagd inom klockan 06.30 och 17.00, enligt schema måndag till fredag.
Sommarvikariatet kommer vara förlagt under vecka 23 fram till vecka 32 - 2026.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en godkänd gymnasieutbildning och goda kunskaper i svenska i såväl tal som skift. Du kan förstå och uttrycka dig väl på engelska. För tjänsten krävs att du har tidigare arbetserfarenhet inom vården.
Det är meriterande om du har en pågående eller avslutad eftergymnasial administrativ utbildning. Har du kunskaper i Officepaketet och vårdsystem såsom Pasis är det en fördel. Vi ser det som positivt om du har kunskap inom arkivering, gallring och dokumenthantering.
Som person brinner du för ett arbete där människor och service står i fokus. Du är bra på att hitta lösningar och fatta egna beslut. Vi tror att du är en positiv, utåtriktad person med ett sinne för struktur och ordning. Det kan förekomma hög arbetsbelastning under dagen, därför är det viktigt att du har förmåga att hantera ett varierande arbetstempo. Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och kommer därför lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
