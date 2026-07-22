Administratör sökes till uppdrag inom säkerhets- och trygghetsbranschen
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Om kundföretaget
Vill du arbeta i en administrativ och koordinerande roll hos ett etablerat företag inom säkerhet, trygghet och samhällsviktiga tjänster? Är du noggrann, pålitlig och kommunikativ, och trivs i en roll där struktur, ansvar och uppföljning är centrala delar av arbetsdagen? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
För vår kunds räkning söker Miljonbemanning nu en administratör till ett bemanningsuppdrag på heltid. Kundföretaget är en större aktör inom säkerhets- och trygghetsbranschen och arbetar med att leverera tjänster och lösningar som bidrar till tryggare arbetsplatser, verksamheter och samhällen.
Som administratör blir du en viktig del av kundens interna organisation. Rollen är administrativt tung och innebär att du ansvarar för att skapa, följa upp och hantera avtal, dokumentation och processer kopplade till konsulter och uppdrag. Du kommer att ha kontakt med interna team, externa konsulter och andra berörda parter, där tydlig kommunikation och hög noggrannhet är avgörande.Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Som administratör kommer du att arbeta med administration kopplad till konsultavtal, uppdragsbeskrivningar och dokumenthantering. Rollen innebär ett stort ansvar för att säkerställa att dokumentation tas fram, följs upp och hanteras enligt kundens rutiner, processer och krav.
I arbetsuppgifterna kan bland annat ingå att:
skapa, granska, administrera och följa upp uppdragsbeskrivningar och avtal
hantera Statements of Work, SOW, för konsultuppdrag
skapa konsultavtal utifrån kundens standardiserade mallar och processer
följa upp tidsplaner, leveranser och betalningsrelaterade milstolpar
vara kontaktperson för interna team och konsulter i frågor som rör avtal, villkor och uppdragsstatus
säkerställa att dokumentation följer interna riktlinjer, juridiska krav och etablerade arbetssätt
upprätthålla en god struktur över avtal, ändringar, korrespondens och övrig dokumentation
stödja inköps- och procurementfunktioner vid avtalsförnyelser, tillägg och annan administrativ dokumentation
hantera enklare avtalsrelaterade frågor och begränsade förhandlingar vid behov
arbeta i Office-paketet, särskilt Excel, Word och PowerPoint
Arbetet passar dig som trivs i en roll där du får ta stort eget ansvar, arbeta självständigt och samtidigt ha många kontaktytor. Eftersom rollen innebär hantering av viktig dokumentation söker vi dig som är strukturerad, noggrann och trygg i att följa processer från start till mål.
Vi söker dig som
har tidigare erfarenhet av administrativt arbete
har god förståelse för dokumenthantering, avtal eller administrativa processer
har mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift
är flytande i engelska, både skriftligt och muntligt
är noggrann, strukturerad och detaljorienterad
är pålitlig och tar ansvar för dina arbetsuppgifter
har god förmåga att planera, prioritera och följa upp parallella arbetsuppgifter
är självgående och kan driva ditt arbete framåt med ett tydligt ägarskap
är van vid att arbeta i Microsoft Office, särskilt Excel, Word och PowerPoint
trivs i en professionell miljö med flera interna och externa kontaktytor
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från en större företagsmiljö, gärna inom inköp, avtalshantering, procurement, konsultadministration eller liknande administrativa roller. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en matrisorganisation eller i en verksamhet där flera funktioner samverkar kring processer och beslut.Profil
Vi söker dig som förstår vikten av kvalitet, struktur och tydlighet i administrativt arbete. Du är en person som tar ansvar, arbetar metodiskt och säkerställer att dokumentation är korrekt, uppdaterad och lätt att följa.
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som:
tycker om administrativa arbetsuppgifter och trivs med detaljer
har ett strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt
är trygg i att kommunicera med olika delar av organisationen
kan hantera flera parallella processer utan att tappa kvalitet
är professionell, serviceinriktad och tydlig i din kommunikation
arbetar självständigt och tar egna initiativ när det behövs
bidrar till ordning, tydlighet och god samverkan i teamet
Du kommer att bli en viktig administrativ resurs i ett uppdrag där noggrannhet, ansvarstagande och pålitlighet är avgörande för att arbetet ska fungera effektivt.Övrig information
Detta är ett bemanningsuppdrag där du blir anställd av Miljonbemanning och arbetar ute hos vår kund.
Tjänsten är på heltid och avser ett uppdrag för att täcka en föräldraledighet. Uppdraget planeras att starta i mitten av september och pågå till den 1 mars med möjlighet till förlängning.
Arbetet är inledningsvis förlagt från kundens kontor, med möjlighet till hybridarbete på sikt beroende på uppdragets behov och överenskommelse med kunden.
Start sker enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida där du laddar upp din ansökan.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@miljonbemanning.se
.
Om Miljonbemanning
Vi är ett innovativt kompetensförsörjnings- och kompetensutvecklingsföretag vars mission är att aktivt arbeta för en inkluderande arbetsmarknad där alla bedöms på lika villkor och ges samma förutsättningar. Därför präglas vår företagskultur av mångfald, respekt, värdighet och inte minst integritet.
Genom vår passion för människans förmåga till lärande och utveckling samt arbetsmarknadens potential för förändring och tillväxt hjälper vi till att skapa rätt förutsättningar för våra konsulter att realisera sina mål och för våra kundföretag att nå sina.
Vi letar där ingen annan letar; varmt välkommen med din ansökan till Miljonbemanning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8106083-2110988". Arbetsgivare Miljonbemanning AB
(org.nr 556959-9318), https://jobb.miljonbemanning.se
Regnbågsgatan (visa karta
)
417 55 GÖTEBORG Arbetsplats
Miljonbemanning Jobbnummer
10008913